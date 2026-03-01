domingo 01 de marzo de 2026
Escribinos
1 de marzo de 2026
Asamblea Legislativa.

Un Javier Milei exaltado, abrió las sesiones ordinarias con fuertes ataques a la oposición

En la apertura de sesiones ordinarias, Javier Milei acusó a la oposición de "manga de chorros" y remarcó que la justicia social es un "robo".

Javier Milei, visiblemente exaltado en la apertura de sesiones ordinarias.&nbsp;

Javier Milei, visiblemente exaltado en la apertura de sesiones ordinarias. 

Con una transmisión en cadena nacional que evitó mostrar al país el saludo entre el presidente Javier Milei y la titular del Senado, Victoria Villarruel, comenzó una apertura de sesiones ordinarias cargada de ataques a la oposición, dos días después de que terminaran las extraordinarias en el Congreso.

Milei le pidió este domingo a la oposición que lo vitoreen porque “también es Presidente” de ese sector político “aunque no les guste”, aunque luego les espetó que “no pueden aplaudir porque tienen las manos en los bolsillos llenos”. También los acusó de “hacer operaciones” que luego “se caen en la Justicia” en medio de abucheos de un sector de la oposición.

Lee además
El Senado aprobó la reforma laboral de Javier Milei. 
Ahora.

El Senado aprobó la reforma laboral de Milei, que celebró en redes sociales
El Senado le dio media sanción al proyecto de Javier Milei para reformar la Ley de Glaciares.
Ambiente.

El Senado avaló el plan de Milei para convertir glaciares en mineras

Visiblemente exaltado y con el ego en su máximo expresión, acusó este domingo a la oposición peronista de ser unos “delincuentes” que tienen a su referente “presa”, en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner. “Va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y la causa Vialidad. Es una chorra y fueron los más chorros de la historia”, expresó el mandatario.

Le dedicó un apartado al bloque de Unión por la Patria (UxP), al escuchar que uno de los legisladores vociferó que se olvidó de la “justicia social”; a esas palabras respondió que “son una manga de delincuentes” y que por ese motivo “tienen a su líder presa”. “Ignorantes: la justicia social es un robo. Implica un trato desigual frente a la ley, manga de delincuentes. Por eso tienen a la suya presa”, indicó al comienzo del discurso.

Para Javier Milei, el escándalo de Andis fue "una opereta"

En respuesta, los legisladores peronistas le recordaron la causa que tiene iniciada su hermana, la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei, quien está acusada de recibir el 3% de los sobornos vinculados al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien se encuentra actualmente procesado

Y les respondió: “Sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, que los audios son falsos y que el que declaró dijo que era mentira y que no tienen los crudos”.

Ante cada intervención de un diputado o un senador de la oposición devolvía con agresión. Al diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois lo tildó de “oligarca vestido de pordiosero”. Y en un fuerte cruce con Frente de Izquierda, acusó al diputado Nicolás del Caño de “no representar más que al 5%” de los trabajadores. A la diputada Romina Del Plá, del mismo bloque, la trató de “chilindrina troska”.

Un discurso vacío, sin propuestas ni proyecciones, pero lleno de ataques a la oposición. “Tenemos el Congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”, cerró.

Temas
Seguí leyendo

El Senado aprobó la reforma laboral de Milei, que celebró en redes sociales

El Senado avaló el plan de Milei para convertir glaciares en mineras

Organizan un "ruidazo" en el conurbano contra la reforma laboral

Milei impulsa la explotación minera en zona de glaciares: qué impacto ambiental tendrá

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Esperan gran acatamiento en el paro docente contra la reforma laboral.
Sin clases.

Paro docente contra la reforma laboral: no habrá clases en Provincia

Las más leídas

Te Puede Interesar

Javier Milei, visiblemente exaltado en la apertura de sesiones ordinarias. 
Asamblea Legislativa.

Un Milei exaltado abrió las sesiones ordinarias en el Congreso