Telam cumpliría 81 años: la mítica agencia de noticias desguazada por Javier Milei

En marzo de 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, destacaba que la agencia estatal de noticias Télam, creada el 14 de abril de 1945 por decisión del entonces Presidente Juan Domingo Perón, había “dejado de existir”. El anuncio del inminente cierre de la agencia lo había hecho el Presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones legislativas de ese año y se concretó a los pocos días, con sus dos sedes centrales valladas y el ingreso prohibido al personal.

El valor de Telam Con su cierre, no solo se clausuró un espacio para la producción informativa también se le negó a la sociedad el acceso a un archivo histórico único: la cobertura del Juicio a las Juntas Militares, por ejemplo, o el Archivo Histórico de Malvinas.

Imágenes y textos que dan cuenta y narran más de 80 años de eventos nacionales trascendentales quedaron vedados. “No es solamente el apagón informativo de la actualidad, sino también de la historia del país. Como agencia nacional de noticias, Télam era la más grande de América Latina después de Notimex, que también fue cerrada en su momento”, recordó Guillermo Lipis, exeditor de la sección Sociedad.

Embed ✍️81 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE TÉLAM



Resistimos y luchamos por la agencia pública de noticias y publicidad, federal, plural y para todos los argentinos.



Garantizar el derecho a la información es defender la soberanía.



Silenciar a Télam es atacar a la libertad de expresión. pic.twitter.com/VQZCBOF4GK — SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) April 14, 2026 Télam fue creada en 1945 y bautizada como "Telenoticiosa Americana". En aquel momento se explicó que la creación de una agencia de noticias nacional buscaba ponerle fin a la hegemonía informativa de las agencias extranjeras United Press International (UPI) y Associated Press (AP), ambas con sede en Estados Unidos.

¿Por qué la cerró Javier Milei? El gobierno arguyó que Télam tenia pérdidas estimadas en los $20 mil millones y que durante el gobierno anterior funcionó como herramienta de política gubernamental.

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