martes 14 de abril de 2026
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14 de abril de 2026
Aniversario.

Telam cumpliría 81 años: la mítica agencia de noticias desguazada por Javier Milei

Con el cierre de Telam se le negó a la sociedad el acceso a un archivo único: imágenes y textos que dan cuenta y narran más de 80 años de historia argentina.

Telam cumpliría 81 años: la mítica agencia de noticias desguazada por Javier Milei

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El valor de Telam

Con su cierre, no solo se clausuró un espacio para la producción informativa también se le negó a la sociedad el acceso a un archivo histórico único: la cobertura del Juicio a las Juntas Militares, por ejemplo, o el Archivo Histórico de Malvinas.

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Imágenes y textos que dan cuenta y narran más de 80 años de eventos nacionales trascendentales quedaron vedados. “No es solamente el apagón informativo de la actualidad, sino también de la historia del país. Como agencia nacional de noticias, Télam era la más grande de América Latina después de Notimex, que también fue cerrada en su momento”, recordó Guillermo Lipis, exeditor de la sección Sociedad.

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Télam fue creada en 1945 y bautizada como "Telenoticiosa Americana". En aquel momento se explicó que la creación de una agencia de noticias nacional buscaba ponerle fin a la hegemonía informativa de las agencias extranjeras United Press International (UPI) y Associated Press (AP), ambas con sede en Estados Unidos.

¿Por qué la cerró Javier Milei?

El gobierno arguyó que Télam tenia pérdidas estimadas en los $20 mil millones y que durante el gobierno anterior funcionó como herramienta de política gubernamental.

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