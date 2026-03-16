lunes 16 de marzo de 2026
Escribinos
16 de marzo de 2026
Adiós a un grande.

El periodismo deportivo despidió a Marcelo Araujo, el relator de Fútbol de Primera

Referentes del periodismo deportivo expresaron su dolor luego de confirmarse la muerte del Marcelo Araujo, el relator de Fútbol de Primera.

Marcelo Araujo tenía 78 años.&nbsp;

Marcelo Araujo tenía 78 años. 

Marcelo Araujo, el histórico relator de Fútbol de Primera y referente del periodismo deportivo, murió a los 78 años luego de estar internado en el último tiempo en Vicente López. También dejó su huella en el Fútbol Para Todos en la TV Pública.

La noticia fue confirmada por Fernando Pacini en Radio La Red. “Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, expresó, quien destacó la “nobleza y generosidad” de Marcelo Araujo.

Lee además
Todos los goles, un clásico.
TV Retro

Todos los goles, el ciclo de futbol pionero de la televisión argentina
Marcelo Araujo y Macaya Márquez, en tiempos de Fútbol de Primera.
TV Retro

Fútbol de Primera, el gran clásico de los domingos

“Siempre mantuvo el deseo de ser periodista hasta el último día. Siempre preguntaba quién iba al Mundial, quién lo televisaba o iba. Qué pasaba en el fútbol argentino. Siempre con el deseo de seguir perteneciendo a los medios, aún con los días en su salud deteriorada”, recordó.

Embed

La despedida al relator de Fútbol de Primera

La noticia de la muerte de Marcelo Araujo tuvo un fuerte impacto entre sus colegas. Fernando Niembro se mostró visiblemente emocionado: “Realmente no es un día feliz. Me aparecen mil imágenes en tantos lugares con Marcelo, que realmente lamento mucho lo que pasó. Te podés imaginar que fue una carrera de casi 30 o 40 años juntos. Se me hace un nudo en la garganta que ya no esté con nosotros”.

Sebastián Vignolo también se sumó al homenaje del referente del periodismo deportivo: “Un distinto en los relatos, tuve la fortuna de conocerlo, tuvo la humildad de acompañarme con sus conocimientos. Su obra queda en miles de goles que tienen su humor, su picardía y todo eso que lo transformó en el mejor”.

Embed

Walter Nelson lo definió con sinceridad: “Marcelo rompió con todas las reglas del periodismo estructurado. Fue el primer relator que pudo hacer todo ese tipo de cosas y la gente lo aceptaba. Yo tenía una relación muy cercana con él. Vivíamos arriba de los aviones”.

Titi Fernández, otro histórico del periodismo deportivo, escribió: “Él inventó el relato en televisión. Hemos armado un show en la pantalla. Sus locuras armaban un show. Hay que recordarlo con una sonrisa”.

Temas
Seguí leyendo

Todos los goles, el ciclo de futbol pionero de la televisión argentina

Fútbol de Primera, el gran clásico de los domingos

Murió Marcelo Araujo, el histórico relator de Fútbol de Primera

Quién es La Maciel, la nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Marcelo Araujo tenía 78 años.  video
Tristeza.

Murió Marcelo Araujo, el histórico relator de Fútbol de Primera

Las más leídas

Te Puede Interesar

La garita de seguridad donde trabajaba el hombre fallecido.
Anoche.

Conmoción en Banfield: el empleado de una garita murió mientras trabajaba