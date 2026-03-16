El periodismo deportivo despidió a Marcelo Araujo, el relator de Fútbol de Primera

Marcelo Araujo, el histórico relator de Fútbol de Primera y referente del periodismo deportivo, murió a los 78 años luego de estar internado en el último tiempo en Vicente López. También dejó su huella en el Fútbol Para Todos en la TV Pública.

La noticia fue confirmada por Fernando Pacini en Radio La Red . “Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, expresó, quien destacó la “nobleza y generosidad” de Marcelo Araujo.

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“Siempre mantuvo el deseo de ser periodista hasta el último día. Siempre preguntaba quién iba al Mundial, quién lo televisaba o iba. Qué pasaba en el fútbol argentino. Siempre con el deseo de seguir perteneciendo a los medios, aún con los días en su salud deteriorada”, recordó.

La noticia de la muerte de Marcelo Araujo tuvo un fuerte impacto entre sus colegas. Fernando Niembro se mostró visiblemente emocionado: “Realmente no es un día feliz. Me aparecen mil imágenes en tantos lugares con Marcelo, que realmente lamento mucho lo que pasó. Te podés imaginar que fue una carrera de casi 30 o 40 años juntos. Se me hace un nudo en la garganta que ya no esté con nosotros”.

Fernando Pacini, Periodista, pasó por #Toti910 con @totipasman y @paulovilouta y recordó a Marcelo Araujo. AM 910 APP: La Red https://t.co/AuI07f8u0b YouTube: Radio La Red pic.twitter.com/eRdET9FAQY

Sebastián Vignolo también se sumó al homenaje del referente del periodismo deportivo: “Un distinto en los relatos, tuve la fortuna de conocerlo, tuvo la humildad de acompañarme con sus conocimientos. Su obra queda en miles de goles que tienen su humor, su picardía y todo eso que lo transformó en el mejor”.

Embed Walter Nelson, Periodista y Relator de Radio La Red, pasó por #Toti910 con @totipasman y @paulovilouta y recordaron juntos a Marcelo Araujo.



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Walter Nelson lo definió con sinceridad: “Marcelo rompió con todas las reglas del periodismo estructurado. Fue el primer relator que pudo hacer todo ese tipo de cosas y la gente lo aceptaba. Yo tenía una relación muy cercana con él. Vivíamos arriba de los aviones”.

Titi Fernández, otro histórico del periodismo deportivo, escribió: “Él inventó el relato en televisión. Hemos armado un show en la pantalla. Sus locuras armaban un show. Hay que recordarlo con una sonrisa”.