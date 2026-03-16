Murió Marcelo Araujo, el histórico relator de Fútbol de Primera

Marcelo Araujo, legendario periodista deportivo de largo recorrido en los medios y el histórico relator del ciclo Fútbol de Primera, en la pantalla de El Trece , donde se caracterizó por su particular estilo, falleció este lunes a los 78 años.

Luego de pasar varias semanas internado en un Hospital de Vicente López, el periodista murió en la madrugada de este lunes. Su salud se había debilitado y murió tras contraer neumonía. No habrá velorio y sus restos serán cremados este martes en el Cementerio de Chacarita.

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La noticia se dio a conocer a través de su amigo Fernando Pacini en declaraciones radiales. “Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, comenzó diciendo quien fue su comentarista en la etapa de Fútbol para Todos en la TV Pública.

Y agregó, sobre la carrera imborrable del icónico relator que marcó una época en la forma de cómo contar los partidos de Primera División: “Marcelo siempre tuvo una nobleza y una gran generosidad con nosotros”.

image Marcelo Araujo y Enrique Macaya Márquez, en Fútbol de Primera.

Marcelo Araujo, Fútbol de Primera y su estilo único

Dio sus primeros pasos en los medios junto a Fernando Niembro, con el que se conoció estudiando en el Círculo de Periodistas Deportivos, y con el que luego creó una escuela para formar periodistas. Trabajó en la histórica tira deportiva “Sport 80″, en Radio Mitre.

Marcelo Araujo también fue parte de Todos los goles, un ciclo pionero en las televisión argentina que mostraba los domingos por la noche el resumen de la jornada futbolística.

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Quedó en la memoria de los televidentes cuendo formó una dupla histórica con Enrique Macaya Márquez en el mítico ciclo Fútbol de Primera, que nació el domingo 4 de agosto de 1985 y contó las alternativas de cada fecha del fútbol argentino durante 25 años, primero en ATC (hoy TV Pública), luego en Canal 9 y finalmente en El Trece.

La dupla también se encargó de las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina en los Mundiales y en otras competencias de la albiceleste.

Sus frases más recordadas en Fútbol de Primera

Su impronta rupturista, que marcó su carrera y le dio un estilo muy personal, se reflejó en frases que trascendieron la pantalla y popularizaron las transmisiones.

“¿Estás crazy, Macaya?” y “¡Si lo hacés me voy!”, fueron algunos de los latiguillos más recordados de sus relatos. También quedaron otros momentos de antología, como cuando nombraba a Ariel Ortega en el relato y gritaba “El buyito, el buyito”, emulando la tonada jujeña.

Luego de su salida de la productora Torneos y Competencias, el relator retornó a la televisión como la voz principal de Fútbol para Todos en la TV Pública, narrando nuevamente los encuentros de la Primera División.