Qué dijo La Maciel en Gran Hermano tras ser notificada por la denuncia de explotación sexual

Santiago del Moro arrancó Gran Hermano Generación Dorada contando cuál es la situación judicial de La Maciel y cómo fue el procedimiento por el cual fue notificada formalmente debido a la denuncia que hicieron contra ella en la Justicia Federal.

La denuncia fue realizada por 17 jóvenes trans en una la causa penal es por "averiguación de ilícito" que está radicada en el J uzgado Federal Número 2 de San Martín.

Santiago del Moro aclaró que La Maciel no tenía antecedentes penales al ingresar al programa, y que esto se validó con el Certificado de Antecedentes Penales que todos los participantes tuvieron que presentar antes de firmar contrato.

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La versión de La Maciel tras ser notificada en Gran Hermano

La Maciel fue al confesionario de la casa y dio su versión de los hechos en una charla íntima con Gran Hermano. “Me movió la cabeza y sé de dónde viene. Lo que voy a contar es real: todo empezó un día cuando mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que ya no podía trabajar en la calle porque había alguien que le sacaba plata”, indicó.

“Durante muchos años tardé en mover esta causa. Yo simplemente denuncié a dos personas, junté testigos y cuando cayeron presos, cayó mucha gente y fue noticia. Desde que pasó eso me acosaron en las redes sociales”, continuó.

image La Maciel habló en Gran Hermano.

Y siguió: “Esto ya lo enfrenté y lo gané, y acá encerrada me agarra algo que no puedo controlar. Pero soy inocente y sé cómo probarlo, aunque siento que mi familia la debe estar pasando mal. Lograron romperme la cabeza porque sé que mi familia no debe estar contenta. Ellos saben igual que afuera soy fuerte también”, indicó La Maciel entre lágrimas.

La Maciel contó su historia en Gran Hermano

Jéssica también les contó su historia a varias compañeras de Gran Hermano, explicando que “su hermana tenía que pagarle a personas para trabajar en la calle” y aseverando que “jamás van a poder meterla presa” porque “jamás” hizo las cosas por la cual la acusan.

“Nunca jamás exploté a nadie, jamás. Me vieron acá adentro y no sé qué estarán planeando afuera”, comentó La Maciel. “Siempre fue todo por redes y la única vez que me denunciaron, la persona fue y dijo que no me conocía. Me metí en esto sin saber que era tan grande y casi me matan, tuve que vivir con la Gendarmería afuera de casa”, añadió.