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16 de abril de 2026
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El agitado primer día de Fabio Agostini en Gran Hermano Generación Dorada

Fabio Agostini pasó sus primeras 24 horas en la casa Gran Hermano Generación Dorada y le alcanzaron para revolucionar el certamen de Telefe.

Fabio Agostini y Luana Fernández en Gran Hermano.&nbsp;

Fabio Agostini y Luana Fernández en Gran Hermano. 

Fabio Agostini llegó a Gran Hermano Generación Dorada desde La Casa de los Famosos en un intercambio con Sol Abraham. Su llegada al certamen de Telefe generó un revuelo inmediato, incluyendo su acercamiento con Luana Fernández y opiniones cruzadas del resto de los jugadores.

El español provocó que algunos jugadores lancen críticas por lo mucho que él llamó la atención. “Qué chupapi…”, disparó Eduardo Carrera desde lo lejos. De todos modos, Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia le señalaron que “les conviene tenerlo cerca”.

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En el confesionario, Nazareno Pompei y Manuel Ibero opinaron que Fabio Agostini “tiene pinta de tipazo”, y ellos dos fueron quienes le enseñaron cómo tomar mate.

“Este juego es diferente a La Casa de los Famosos, me di cuenta de que todos tienen un desayuno escondido. Espero que me inviten algo”, expresó en la galería del patio.

“Luana es muy guapa, Lolo es muy bonita también, y hay una pelirroja (Titi) que no me acuerdo el nombre y que también es muy linda”, indicó Agostini.

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Fabio Agostini en Gran Hermano.

Fabio Agostini en Gran Hermano.

Apenas ingresó el español, Luana se dirigió a su habitación para dar vuelta la foto que tiene de su exnovio, la cual todavía seguía arriba de su cama.

Cuando Fabio tuvo una cena de cortesía por su llegada a Argentina, le compartió de la misma a Luana al darle de comer en la boca. Sin embargo, el clima se interrumpió a causa de Pincoya.

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