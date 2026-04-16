El agitado primer día de Fabio Agostini en Gran Hermano Generación Dorada

Fabio Agostini llegó a Gran Hermano Generación Dorada desde La Casa de los Famosos en un intercambio con Sol Abraham. Su llegada al certamen de Telefe generó un revuelo inmediato, incluyendo su acercamiento con Luana Fernández y opiniones cruzadas del resto de los jugadores.
El español provocó que algunos jugadores lancen críticas por lo mucho que él llamó la atención. “Qué chupapi…”, disparó Eduardo Carrera desde lo lejos. De todos modos, Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia le señalaron que “les conviene tenerlo cerca”.