Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano Generación Dorada

La actriz venezolana Grecia Colmenares sorprendió al ingresar este lunes a la casa de Gran Hermano Generación Dorada , en un momento cargado de emoción y nostalgia por su vuelta a la pantalla Argentina luego de tras más de una década.

“Muy contenta. Gracias. Gracias Argentina, después de 14 años, piso el mismo estudio de Manuela”, expresó la artista visiblemente conmovida, en referencia a una de las ficciones más recordadas de su carrera.

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Grecia Colmenares luego dejó el estudio y su charla con Santiago del Moro para dirigirse directamente hacia la casa del certamen de Telefe para sumarse a la convivencia.

Antes de que atraviese el pasillo para ingresar a la casa, mostraron un breve clip de sus novelas y la voz en off de la intérprete que sostuvo: "La vida es depende cómo la mires, tiene para muchos golpes. Recuerdo que miraba la telenovela, ponía un espejo y actuaba. Quiero que la gente conozca cómo soy".

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Su ingreso generó un fuerte impacto tanto en los participantes, que se sorprendieron y la abrazaron con desconfianza. Su primer gesto fue un abrazo con Yanina Zilli, quien la recibió con cariño: “Bienvenida mi amor”.

Agradecida por el recibimiento, Grecia Colmenares expresó: "Gracias muchachos por recibirte con tanto cariño en esta casa. Esta casa es mágica", y agregó con entusiasmo: "No veía el día de llegar a esta casa con ustedes y disfrutarlos".

Grecia Colmenares se convirtió en una de las figuras más populares de las telenovelas, con éxitos como Manuela, Topacio y María de nadie, que la consagraron como una de las protagonistas más queridas del género.

Su estilo romántico y su fuerte presencia en pantalla la posicionaron como una estrella internacional, con gran repercusión en Argentina.