martes 14 de abril de 2026
Escribinos
14 de abril de 2026
En casa.

Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano Generación Dorada

Grecia Colmenares se sumó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada en su regreso a la televisión argentina luego de una larga ausencia.

Grecia Colmenares en Gran Hermano.&nbsp;

Grecia Colmenares en Gran Hermano. 

La actriz venezolana Grecia Colmenares sorprendió al ingresar este lunes a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, en un momento cargado de emoción y nostalgia por su vuelta a la pantalla Argentina luego de tras más de una década.

“Muy contenta. Gracias. Gracias Argentina, después de 14 años, piso el mismo estudio de Manuela”, expresó la artista visiblemente conmovida, en referencia a una de las ficciones más recordadas de su carrera.

Lee además
Connie Ansaldi contra Gran Hermano. 
Sin vueltas.

Connie Ansaldi, lapidaria: "Es el peor Gran Hermano de la historia"
Grecia Colmenares se suma a Gran Hermano. 
Unas fichas.

Tras la salida de Andrea del Boca, Grecia Colmenares ingresa a GH

La bienvenida en Gran Hermano

Antes de que atraviese el pasillo para ingresar a la casa, mostraron un breve clip de sus novelas y la voz en off de la intérprete que sostuvo: "La vida es depende cómo la mires, tiene para muchos golpes. Recuerdo que miraba la telenovela, ponía un espejo y actuaba. Quiero que la gente conozca cómo soy".

image

Su ingreso generó un fuerte impacto tanto en los participantes, que se sorprendieron y la abrazaron con desconfianza. Su primer gesto fue un abrazo con Yanina Zilli, quien la recibió con cariño: “Bienvenida mi amor”.

Agradecida por el recibimiento, Grecia Colmenares expresó: "Gracias muchachos por recibirte con tanto cariño en esta casa. Esta casa es mágica", y agregó con entusiasmo: "No veía el día de llegar a esta casa con ustedes y disfrutarlos".

Grecia Colmenares se convirtió en una de las figuras más populares de las telenovelas, con éxitos como Manuela, Topacio y María de nadie, que la consagraron como una de las protagonistas más queridas del género.

Su estilo romántico y su fuerte presencia en pantalla la posicionaron como una estrella internacional, con gran repercusión en Argentina.

Temas
Seguí leyendo

Connie Ansaldi, lapidaria: "Es el peor Gran Hermano de la historia"

Tras la salida de Andrea del Boca, Grecia Colmenares ingresa a GH

La primera imagen de Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano

Lola fue eliminada de Gran Hermano y Manuel Ibero rompió en llanto

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Felipe Staiti tenía 64 años.  video
Tristeza.

Adiós a Felipe Staiti, el fundador de Los Enanitos Verdes

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron en el lugar de la tragedia.
Choque fatal.

Persecución y tragedia en Lomas de Zamora: murió un adolescente tras chocar un auto robado contra un árbol