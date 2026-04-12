Connie Ansaldi, lapidaria: "Es el peor Gran Hermano de la historia"

Connie Ansaldi se sumó a las críticas que sigue recibiendo Gran Hermano Generación Dorada y comparó la actual edición que se puede ver en Telefe con las del pasado. Además aseguró que no ya no existe el aislamiento.

Durante su visita al streaming Bondi Live y entrevistada por Ángel de Brito, Connie Ansaldi fue lapidaria : “Es el peor Gran Hermano de la historia”.

“Yo soy fanática de los reality, vi todos, pero este no lo puedo ni ver porque es feo, es horrible y el casting se lo hizo Yankelevich”, lanzó Connei Ansaldi en medio de la opinión de Marina Calabró sobre el accidente que sufrió Andrea del Boca.

CONNIE ANSALDI: “ES EL PEOR GRAN HERMANO DE LA HISTORIA” Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @AngeldebritoOk @marianabrey @LaRomiScalora @connieansaldi pic.twitter.com/Z9D8W1V2y5

Y siguió filosa sobre la presente edición el certamen de Telefe: “No me gusta el casting y no me gusta que rompieron la esencia que era ver personas”.

“Entiendo que es un formato de televisión y que hace lo que sea para sobrevivir, pero hay cosas que son la esencia del programa, como el aislamiento, que no existe más”, sentenció sobre la caída de Andrea del Boca.

image Connie Ansaldi, filosa con Gran Hermano.

Connie Ansaldi recordó otros Gran Hermano

Además, Connie Ansaldi recordó sobre las temporadas pasadas del juego: “Veías como se iban deformando, se les iba la tintura, las pestañas postizas y ahora no sé si no tienen un peluquero y maquillador”.

Por último, la periodista recordó sobre el pasado del ciclo que supo ser un éxito en varias temporadas: “Tienen vestuario y antes tenían una musculosa rota”.