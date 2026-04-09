Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada tiene una nueva placa negativa y ocho jugadores quedaron en la cuerda floja luego de la votación en el confesionario de la casa del certamen de Telefe , en una semana agitada por la salida de Andrea del Boca del juego.

Luego de la votación, la placa quedó conformada por Pincoya, Titi Tcherkaski, Nazareno Pompei , Dani, La Maciel, Lola Tomaszeuski, Brian Sarmiento y Manuel Ibero.

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Martín Rodríguez obtuvo el liderazgo tras la sanción a Nazareno Pompei y Titi Tcherkaski . Él tuvo que elegir a dos jugadores sin saber lo que pasaría después y designó a Emanuel Di Gioia y Brian Sarmiento.

Estos dos fulminaron a Titi y les prohibieron nominar a Nazareno Pompei, Daniela De Lucía, Lolo Poggio, Yisela “Yipio” Pintos y Manuel Ibero . Además, Jennifer “Pincoya” Torres ya estaba en placa por sanción.

Solange Abraham quedaba en placa por los votos que recibió, pero como irá de intercambio de Gran Hermano Generación Dorada a La Casa de los Famosos, recién quedará en placa la semana en la que regrese de México.

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Todos los votos de Gran Hermano 2026

Emanuel Di Gioia: 2 para La Maciel y 1 para Daniela.

Brian Sarmiento: 2 para La Maciel y 1 para Nazareno.

Martín Rodríguez: 2 para Lola y 1 para Dani.

Tamara Paganini: 2 para Nazareno y 1 para Juanicar.

Yanina Zilli: 2 para Daniela y 1 para Nazareno.

Eduardo Carrera: 2 para Manuel y 1 para Daniela.

La Maciel: 2 para Brian y 1 para Solange.

Solange Abraham*: 3 para Daniela, 2 para Nazareno y 1 para Lola.*Disposición 3, 2, 1 por decisión de Cinzia Francischiello, reciente eliminada.

Juani “Juanicar” Caruso: 2 para Solange y 1 para Brian.

Lola Tomaszeuski: 2 para Brian y 1 para Danelik.

Danelik Galazán: 2 para La Maciel y 1 para Lola.

Luana Fernández: 2 para Nazareno y 1 para Lola.

Franco Zunino: 2 para Nazareno y 1 para Lola.