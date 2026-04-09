Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada tiene una nueva placa negativa y ocho jugadores quedaron en la cuerda floja luego de la votación en el confesionario de la casa del certamen de Telefe, en una semana agitada por la salida de Andrea del Boca del juego.
Con participantes fulminados y sancionados, quedó armada la placa negativa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada en Telefe.
Gran Hermano Generación Dorada tiene una nueva placa negativa y ocho jugadores quedaron en la cuerda floja luego de la votación en el confesionario de la casa del certamen de Telefe, en una semana agitada por la salida de Andrea del Boca del juego.
Luego de la votación, la placa quedó conformada por Pincoya, Titi Tcherkaski, Nazareno Pompei, Dani, La Maciel, Lola Tomaszeuski, Brian Sarmiento y Manuel Ibero.
Martín Rodríguez obtuvo el liderazgo tras la sanción a Nazareno Pompei y Titi Tcherkaski. Él tuvo que elegir a dos jugadores sin saber lo que pasaría después y designó a Emanuel Di Gioia y Brian Sarmiento.
Estos dos fulminaron a Titi y les prohibieron nominar a Nazareno Pompei, Daniela De Lucía, Lolo Poggio, Yisela “Yipio” Pintos y Manuel Ibero. Además, Jennifer “Pincoya” Torres ya estaba en placa por sanción.
Solange Abraham quedaba en placa por los votos que recibió, pero como irá de intercambio de Gran Hermano Generación Dorada a La Casa de los Famosos, recién quedará en placa la semana en la que regrese de México.
Emanuel Di Gioia: 2 para La Maciel y 1 para Daniela.
Brian Sarmiento: 2 para La Maciel y 1 para Nazareno.
Martín Rodríguez: 2 para Lola y 1 para Dani.
Tamara Paganini: 2 para Nazareno y 1 para Juanicar.
Yanina Zilli: 2 para Daniela y 1 para Nazareno.
Eduardo Carrera: 2 para Manuel y 1 para Daniela.
La Maciel: 2 para Brian y 1 para Solange.
Solange Abraham*: 3 para Daniela, 2 para Nazareno y 1 para Lola.*Disposición 3, 2, 1 por decisión de Cinzia Francischiello, reciente eliminada.
Juani “Juanicar” Caruso: 2 para Solange y 1 para Brian.
Lola Tomaszeuski: 2 para Brian y 1 para Danelik.
Danelik Galazán: 2 para La Maciel y 1 para Lola.
Luana Fernández: 2 para Nazareno y 1 para Lola.
Franco Zunino: 2 para Nazareno y 1 para Lola.