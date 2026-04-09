Patricia Libonati lanzó el libro "Nido Arrasado", con otra mirada sobre la discapacidad

Patricia Libonati lanzó el libro “Nido Arrasado”, la nueva publicación de Patio al Sur Ediciones, donde plasma el resultado de muchos años de trabajo, acompañando a diversas familias en el tránsito por los complejos laberintos de la discapacidad .

La presentación en sociedad del libro será el sábado a las 17 en el Museo El Telégrafo de Monte Grande , donde estará acompañada por Eliana Tortorella, de Patio Al Sur, y por Diego Benevento.

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El libro se destaca por su profundo trabajo literario: una escritura que interpela, desde la primera página, con una sensibilidad y una crudeza que nos atraviesan e invitan a reflexionar.

Su autora, licenciada en Trabajo Social y secretaria de la Fundación Gabito, es una reconocida experta en la temática. Su trayectoria respalda cada una de las páginas de este material.

“Es mi primera publicación en formato de libro. Desde hace muchos años que trabajo en discapacidad, tanto en educación, en salud, en comunidad. Me especialicé en familia”, le cuenta Patricia Libonati a La Unión.

La especialista de la región destaca el trabajo en las familias de las personas con discapacidad: “En general quedan bastante olvidadas y las familia tienen el mismo impacto que el paciente. No hay quien contenga a las familias”.

Patricia dicta talleres, desde la Fundación Gabito, donde trabaja desde lo “grupal” y parte de las experiencias en estos encuentros está plasmada en el libro.

image Uno de los talleres que dicta la autora del libro.

“En el libro hago un marco teórico sobre la discapacidad, tiene una parte teórica. También están las experiencias de los talleres y los testimonios de muchas personas”, acota.

Para la autora, la publicación puede ser “una herramienta valiosa” para familias con integrantes con discapacidad y desde una mirada empática e integradora.

“La discapacidad es más normal de lo que creemos y todos somos discapacitados en potencia, podés quedar discapacitado en dos minutos por una enfermedad o porque te agarró un auto. Le damos una mirada empática y sin romantizar a la disparidad”, cierra Patricia.