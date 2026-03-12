Una escritora de Temperley presentó su libro contra las megaminerías en varios pueblos de España

La escritora, docente, investigadora y luchadora ambiental de Temperley Mai Costa (48) visitó recientemente varios pueblos de España para presentar su libro "Dictaduras mineras, informe urgente por el agua, la vida y los territorios", donde tuvo muy buena recepción.

Desde que Costa lanzó su libro a fines de 2024 gracias a la editorial Sudestada ha recorrido un largo camino para llevar su lucha "por el agua y por la vida" a cada rincón porque es la forma de concientizar sobre la problemática de las megaminerías que afectan al mundo.

"Durante todo enero visité distintos pueblos de España para llevar este libro que nace como resultado de casi 20 años de lucha, fui recogiendo testimonios, investigando, realizando acciones por lo que es el resultado de todo ese recorrido que pude observar yo misma y dar a conocer que se trata de un problema mundial en todos los pueblos y lugares del mundo", detalló la autora que estuvo en Asturias , Galicia , Sevilla , Madrid y Barcelona .

Fueron 13 presentaciones en la que la oriunda de Temperley pudo dar a conocer su libro, pero también se empapó de testimonios y de luchas en Europa: "Poder conocer y accionar en conjunto, es parte de la lucha".

"Cada una de las presentaciones del libro en España fueron no sólo enriquecedoras, también reveladoras porque tuve acceso a conocer plataformas de vecinos, asambleas y organizaciones que están en lucha desde hace 20 años enfrentando el avance de la megaminería también porque a veces pensamos que es más un problema de Latinoamérica, pero en Europa están en la misma lucha", contó la escritora y profesora de historia.

Grandes ciudades como Barcelona y Madrid también pudieron apreciar el libro que que es el resultado de la lucha contra la megaminería y en defensa del agua. "Nos recibieron en librerías donde se difunden a escritores latinoamericanos, principalmente. Fueron encuentros con un gran intercambio de las luchas porque todos estamos en defensa del agua", contó la autora que luego de estar en España fue a Montevideo, Uruguay, donde están luchando contra la instalación de mineras submarinas, algo "muy grave".

bac88e1b-7173-448f-a288-9f7a7104c193 Estuvo en distintas librerías y profundizó la temática junto a organizaciones sociales.

Costa recalcó que si bien no es la primera vez que sale a presentar su libro, ya que el año pasado estuvo Chile, Uruguay y en Mendoza, a Europa no había ido y aseguró que quedó pendiente una fecha que se hará más adelante en París, Francia.

Como sigue la lucha de la escritora de Temperley

Desde 2024 cuando se sacó el libro al público ya lleva más de 45 presentaciones en Argentina, Uruguay , Chile y este año, en España. Además, es reconocido a nivel internacional porque cuenta con el prólogo de Manu Chao y algunos textos de encuentros que tuvo la autora con el escritor Eduardo Galeano.

El interés sobre el tema surgió cuando hizo un viaje por América latina. "Entré a las minas de Potosí, luego estuve en el pueblo Abra Pampa en Jujuy donde el 80% de los niños tienen plomo en sangre y fue allí cuando entendí que megaminería afecta a toda la región. En ese viaje me encontré con diferentes pueblos con el impacto de la megaminería sobre todo en el agua, y decidí establecer una alianza directa entre el pasado y el presente sobre lo que es la avanzada de la minería en la actualidad y empezar a hacer algo con respecto a eso", recordó sobre lo que fue el origen del libro.

Actualmente, ese libro se va a seguir presentando durante todo este año en distintos puntos del país y en el exterior. "Se trata de seguir uniendo voces para mostrar que es un problema mundial y que la principal fuente de vida que es el agua está siendo afectada por la actividad minera. Está en riesgo en Argentina por la Ley de protección de Glaciares porque el Gobierno Nacional quiere avanzar con proyectos de megaminería que impactan directamente sobre glaciales y zonas periglaciares que son reservorios de aguas dulces", especificó la experta en el tema.

Costa seguirá con su lucha a través de su libro que ya se ha convertido en un documento único que se seguirá replicando. "Me dedico desde hace tantos años a esta lucha por el agua que quiero llevar conciencia sobre estas empresas, que destruyen territorios y hoy ponen en riesgo la fuente primordial de vida que es el agua. Por eso, se trata de luchar por los derechos humanos por la soberanía y por las generaciones futuras", concluyó la autora que publicará en su cuenta @no_a_la_mina las próximas presentaciones.