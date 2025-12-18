Todo lo que hay que saber de la Finalissima entre Argentina y España

Luego de una larga espera, este jueves se hizo oficial la disputa de la Finalissima entre Argentina y España . Será el viernes 27 de marzo a las 15 en el estadio Lusail de Doha en Qatar , donde la selección dirigida por Lionel Scaloni logró ser campeón del mundo hace tres años. Será el duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

El partido decisivo entre el campeón de la Copa América y la Eurocopa 2024 se desarrollará meses antes del inicio de la Copa del Mundo a disputarse en México, Canadá y Estados Unidos en el 2026.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni defenderá el título obtenido ante Italia en Wembley en el 2022. Para España será la primera vez que participará de este trofeo, el cual se ha disputado en tres ocasiones. Las dos primeras tuvieron lugar en 1985 y 1993 bajo la denominación de Copa Artemio Franchi , con triunfos para Francia y Argentina, respectivamente.

La Selección Argentina llega a este duelo tras ser bicampeón de América , de la última finalissima y del mundo. Por su parte, España llega con el prestigio de ser el último ganador de la Eurocopa y líder del ránking de la FIFA , mientras que la albiceleste se ubica en el tercer lugar por detrás de Francia.

El último antecedente entre ambas selecciones se remonta a marzo de 2018, cuando se midieron en un partido amistoso disputado en Madrid que terminó con una contundente victoria española por 6-1. Ocho años después, España y Argentina volverán a verse las caras, esta vez con un título oficial en juego y en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

argentina vs italia en wembley Argentina fue campeón de la Finalissima 2022 ante Italia en Wembley.

La alianza entre la UEFA y la CONMEBOL para la disputa de la Finalissima

El fútbol sudamericano y el europeo, representados por sus confederaciones Conmebol y UEFA, han colaborado ya en el pasado pero sus actuales responsables han dado recientemente impulso a sus relaciones, fruto de lo cual se disputó la Finalissima entre Argentina e Italia en 2022 en Londres.

La selección campeona de la Copa América contra la que ganó la última Eurocopa, por un nuevo trofeo para decidir un "supercampeón". Todo ello acompañado de la apertura de una oficina conjunta Conmebol-UEFA en Londres para gestionar sus intereses comunes.

La organización de la Finalissima se ha cerrado para tres ediciones, la primera de las cuales fue el Italia-Argentina en Wembley, y las dos confederaciones contemplan una cooperación extensa que incluya al fútbol femenino, las categorías juveniles, el futsal o la formación arbitral, entre otras cuestiones.

¿Lionel Scaloni en contra de jugar la Finalissima?

El entrenador de la Selección Argentina había manifestado su disgusto por disputar la final ante España a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo. Cabe remarcar que la fecha del encuentro generó cierto malestar en el cuerpo técnico, por lo que Scaloni remarcó que hubo tiempo para disputarla antes y sostuvo: "Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial".

Por su parte, Luis De la Fuente, entrenador de España, se mostró con mucho entusiasmo por la disputa del trascendental encuentro: "A mi me gustaría mucho porque no hay muchos partidos en el mundo de ese nivel y por lo que representa encontrame con un amigo como Scaloni en el campo de juego".

Tanto para Luis De la Fuente como para Lionel Scaloni será un duelo especial, ya que se enfrentará el maestro contra el alumno. En el curso de entrenador en Las Rozas en 2017, el entrenador de España estuvo a cargo y el hoy director técnico de Argentina fue uno de los que recibió el mejor aprendizaje.

Por otra parte, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, palpitó el choque que se viene: "Este partido emblemático es más que una competición, es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones. Una oportunidad única para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico".

A su vez, su par de la UEFA, Aleksander eferin, afirmó: “Simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.