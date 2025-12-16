Divina Argentina cierra el 2025 en el Club Atlético Llavallol

Divina Argentina, una banda de rock que pisa fuerte en la escena de la región , cierra el 2025 el sábado en el Club Atlético Llavallol para presentar dos últimos álbumes, repasar sus clásicos y para registrar un disco en vivo.

“Va a ser un show autogestionado, como en la vieja escuela. Nos vamos a encargar de la iluminación, del sonido, de los baños y de las barras. Armamos el circo completo”, cuenta Rody Valsecchi, cantante de la banda, a La Unión.

Dos potencias. Charly García se reunió con el primer productor de los Rolling Stones

Talentoso y emprendedor. Tiene 13 años, es del Club Temperley y en homenaje creó la banda "La Beranger Rock"

La formación estable de Divina Argentina se completa con Julio Ortiz en bajo, Diego Serrano en teclados, Juancho Bossi y Daniel D'Amico en guitarra y Hugo Sánchez en batería.

“Tenemos violeros nuevos. Se dio una gran química entre los dos, que es algo que no siempre se da. Además los dos son primeras violas”, acota el cantante.

Para este show se sumarán Emiliano Caudet en guitarra acústica, Lucas Puertas y Gonza Espasandin en saxo, Vicky Valsecchi en coros y Nahuel Abitabile en violín.

Divina Argentina, una banda que no para

Divina Argentina es una banda de rock de Llavallol, conocida por sus discos de estudio como "Entre Sueños y Castigos" (2017), "Hijos del Sol" (2021), y "Tanti Auguri" (2022).

Mientras que el sábado presentaran los más recientes "La cocina de Dios (Lado A)" y "Buen provecho Belcebú (Lado B)", ambos editados este año.

di 2 Divina Argentina, en vivo.

“Vamos a presentar los dos discos últimos que sacamos y en el medio vamos a tocar temas más viejos, como un espectáculo conceptual. Tenemos pensada una lista muy larga”, adelanta Rody.

La banda se presentó en los mejores festivales del país, como Cosquín Rock, Rock en Baradero y Quilmes Rock. Además, salieron a escena en salas como La Trastienda, el Teatro de Flores y Auditorio Sur y realizaron varias giras por todo el país.

“Para el 2026 queremos estar en todos los festivales y salir al ruedo para tocar. Queremos tocar en varias provincias”, cierra Rody sobre lo qué vendrá.

MÁS INFO

Divina Argentina, sábado a las 19 en el Club Atlético Llavallol, Piedrabuena 251. Banda invitada: La Garufa.

Entradas por Passline.