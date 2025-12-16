martes 16 de diciembre de 2025
Divina Argentina cierra el 2025 en el Club Atlético Llavallol

La banda Divina Argentina despide el año en el Club Atlético Llavallol a puro rock para presentar sus dos últimos discos y registrar su álbum en vivo.

Diariolaunion | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Divina Argentina presenta sus discos. 

“Va a ser un show autogestionado, como en la vieja escuela. Nos vamos a encargar de la iluminación, del sonido, de los baños y de las barras. Armamos el circo completo”, cuenta Rody Valsecchi, cantante de la banda, a La Unión.

Divina Argentina cierra el año.

La formación estable de Divina Argentina se completa con Julio Ortiz en bajo, Diego Serrano en teclados, Juancho Bossi y Daniel D'Amico en guitarra y Hugo Sánchez en batería.

“Tenemos violeros nuevos. Se dio una gran química entre los dos, que es algo que no siempre se da. Además los dos son primeras violas”, acota el cantante.

Para este show se sumarán Emiliano Caudet en guitarra acústica, Lucas Puertas y Gonza Espasandin en saxo, Vicky Valsecchi en coros y Nahuel Abitabile en violín.

Divina Argentina, una banda que no para

Divina Argentina es una banda de rock de Llavallol, conocida por sus discos de estudio como "Entre Sueños y Castigos" (2017), "Hijos del Sol" (2021), y "Tanti Auguri" (2022).

Mientras que el sábado presentaran los más recientes "La cocina de Dios (Lado A)" y "Buen provecho Belcebú (Lado B)", ambos editados este año.

Divina Argentina, en vivo.

“Vamos a presentar los dos discos últimos que sacamos y en el medio vamos a tocar temas más viejos, como un espectáculo conceptual. Tenemos pensada una lista muy larga”, adelanta Rody.

La banda se presentó en los mejores festivales del país, como Cosquín Rock, Rock en Baradero y Quilmes Rock. Además, salieron a escena en salas como La Trastienda, el Teatro de Flores y Auditorio Sur y realizaron varias giras por todo el país.

“Para el 2026 queremos estar en todos los festivales y salir al ruedo para tocar. Queremos tocar en varias provincias”, cierra Rody sobre lo qué vendrá.

Divina Argentina, sábado a las 19 en el Club Atlético Llavallol, Piedrabuena 251. Banda invitada: La Garufa.

Entradas por Passline.

