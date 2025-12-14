Pablo SK lanzó "Cuando despiertes", inspirada en el punk de los '90

“Cuando despiertes” es un regalo de vida y música que Pablo SKcomparte con a través de las plataformas digitales. "La canción me emociona profundamente, y tiene dos destinatarios claves: mis hijos", dice el artista de la región sobre esta nueva canción.
A nivel sonoro, la canción se inspira en el punk rock de fines de los ‘90 e incorpora elementos clásicos. Desde una batería potente, unas guitarras filosas, teclados hammond, sintes en los versos, hasta coros pegadizos para cantar a toda voz.
Como parte de la premisa integral de su futuro EP, este tercer corte aborda cuestiones más humanas y propone romper con la mirada superficial. Del mismo se desprende un videoclip orgánico, pero simbólico ante una era digital donde la virtualidad pesa.
Embed
"Cada elemento fue buscado y realizado con nuestras manos. Acompañó el equipo musical de siempre y mi hijo menor", agrega Pablo SK.
Pablo SK emerge de la escena de rock de la provincia de Buenos Aires para recorrer los diversos escenarios como músico y compositor en diferentes bandas. El 2021 lo motiva a emprender el camino solista y lanzar de su primer EP “Temporada de eclipses”.
Los nuevos desafíos de Pablo SK en la música
En 2022 asume nuevos desafíos, tales como el estreno de "Al Mismo Lugar" y una reversión de "Agua Marfil" junto a su grupo. Para mediados de año comparte "Acuarela" y en diciembre presenta "Milagro", canciones que terminan de consolidar el EP “Un día a la vez”.
Durante el 2023 devela “¿Qué te hace sentir vivo?”, cuyas presentaciones ante el público se concretan en Club Lucille, Rincón Casa Cultural y Niceto Club con localidades agotadas.
Mientras que su presente en la música lo encuentra más vivo que nunca, disfrutando del estreno de "Haz Que Suceda", "Dónde Vas?" y "Cuando Despiertes".