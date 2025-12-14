Pablo SK lanzó "Cuando despiertes", inspirada en el punk de los '90

“Cuando despiertes” es un regalo de vida y música que Pablo SK comparte con a través de las plataformas digitales. "La canción me emociona profundamente, y tiene dos destinatarios claves: mis hijos", dice el artista de la región sobre esta nueva canción.

A nivel sonoro, la canción se inspira en el punk rock de fines de los ‘90 e incorpora elementos clásicos. Desde una batería potente, unas guitarras filosas, teclados hammond, sintes en los versos, hasta coros pegadizos para cantar a toda voz.

Como parte de la premisa integral de su futuro EP, este tercer corte aborda cuestiones más humanas y propone romper con la mirada superficial. Del mismo se desprende un videoclip orgánico, pero simbólico ante una era digital donde la virtualidad pesa.

"Cada elemento fue buscado y realizado con nuestras manos. Acompañó el equipo musical de siempre y mi hijo menor", agrega Pablo SK.

Pablo SK emerge de la escena de rock de la provincia de Buenos Aires para recorrer los diversos escenarios como músico y compositor en diferentes bandas. El 2021 lo motiva a emprender el camino solista y lanzar de su primer EP “Temporada de eclipses”.

image Pablo SK lanzó un nuevo tema.

Los nuevos desafíos de Pablo SK en la música

En 2022 asume nuevos desafíos, tales como el estreno de "Al Mismo Lugar" y una reversión de "Agua Marfil" junto a su grupo. Para mediados de año comparte "Acuarela" y en diciembre presenta "Milagro", canciones que terminan de consolidar el EP “Un día a la vez”.

Durante el 2023 devela “¿Qué te hace sentir vivo?”, cuyas presentaciones ante el público se concretan en Club Lucille, Rincón Casa Cultural y Niceto Club con localidades agotadas.

Mientras que su presente en la música lo encuentra más vivo que nunca, disfrutando del estreno de "Haz Que Suceda", "Dónde Vas?" y "Cuando Despiertes".