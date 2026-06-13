sábado 13 de junio de 2026
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13 de junio de 2026
Instancia clave.

El pedido de la madre de los hermanos Oviedo, asesinados en un incendio en Fiorito

La madre de los hermanos Oviedo reclama que la causa sea investigada como un doble homicidio y pidió que la mujer señalada como instigadora también sea juzgada.

La investigación por el doble asesinato de los hermanos Oviedo será llevada a juicio.

La investigación por el doble asesinato de los hermanos Oviedo será llevada a juicio.

La familia de Jorge y Benjamín, los hermanos Oviedos asesinados durante un incendio que habría sido provocado intencionalmente en Villa Fiorito, volvió a reclamar cambios en la investigación judicial luego de que la causa fuera elevada a juicio oral días atrás.

En diálogo con La Unión, Mariana González, madre de las víctimas, insistió en que el expediente debe ser recaratulado y cuestionó que la mujer señalada por la familia como presunta instigadora del ataque solo haya sido imputada por amenazas.

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“Queremos el cambio de carátula y que ella sea juzgada por el crimen”, expresó la mujer a este medio, tras conocerse la decisión de la Justicia de Lomas de Zamora de avanzar hacia el juicio oral.

Actualmente, Nicolás Fernández llegará al debate detenido y acusado por el delito de “incendio seguido de muerte”, mientras que Marina Geselle Díaz quedó imputada únicamente por amenazas. Sin embargo, todavía no existe una fecha confirmada para el inicio del juicio.

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo.
La investigación por el doble crimen ya fue elevada a juicio.

La investigación por el doble crimen ya fue elevada a juicio.

Desde la familia sostienen que existen pruebas suficientes para considerar que el ataque fue premeditado y que participaron varias personas además del acusado detenido.

“No sé qué va a pasar con la investigación con las personas que acompañaron ese día a mi casa a matar a mis hijos, y me preocupa eso”, manifestó González.

Incendio y muerte en Villa Fiorito

El hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2025 en Villa Fiorito y terminó con la muerte de Jorge Oviedo, de 30 años, y Benjamín, de 13. Según la investigación, un grupo de personas atacó la vivienda familiar y provocó un incendio que resultó fatal.

Desde un primer momento, los familiares aseguraron que el ataque estuvo relacionado con acusaciones sin pruebas contra Benjamín Oviedo y denunciaron que el incendio fue intencional.

En registros incorporados a la causa se observa a varias personas frente a la vivienda mientras avanzaba el fuego y realizaban pintadas contra la familia.

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