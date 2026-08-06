Entró al programa Cuestión de Peso un mecánico de Lomas de Zamora: su historia

El lomense que es nuevo participante de Cuestión de Peso.

Gabriel Pereyra, un mecánico de 43 años oriundo de Lomas de Zamora es nuevo participante de Cuestión de Peso. Padre de tres hijos, vive junto a su esposa y dos de sus hijos y decidió sumarse al ciclo con el objetivo de mejorar su salud y su calidad de vida.

El sobrepeso comenzó a afectar su salud a sus 35 años "cuando se dedicó más al laburo que a su salud": "Me olvide de mí". Hoy pesa 141 kilos. En el reallity contó que le molesta mucho en la cintura y rodillas: "Como desordenado, comida que me hace mal la como igual".

Además, Gabriel convive con diabetes y debe seguir su tratamiento médico. Sin embargo, explicó que tiene que seguir una dieta: "Solo no puedo, no se pueden hacer dos comidas separadas en una casa. La situación económica lo que hace en mi casa es comer casi siempre lo mismo o hacer una sola comida para que dure al mediodía, mucha milanesa y guiso".

Gabriel Pereyra, un mecánico de 43 años oriundo de Lomas de Zamora. Fue el último en ingresar al programa Mostraron un clip en el que se ven sus primeros ejercicios junto al profesor de educación física Sergio Verón, a 11 días del tratamiento y dos kilos bajados ya nota cambios: "Me siento más liviano, la panza menos hinchada". Y transmitieron "la vuelta a casa de Gabriel", donde se lo ve cómo llega a su casa en Lomas y comparte junto a su esposa. “Los domingos iba a la feria en auto. Este domingo, en cambio, fui caminando”, contó. Otro de los cambios que vio fue la escalera de su casa: “Antes la bajaba pesado, paso a paso. Ahora casi que la bajo corriendo”. Su esposa, Liliana, también percibió una diferencia. “Lo que me pasó anoche es que no roncó”, comentó.

“Vine acá al programa para tener una mejor calidad de vida y de salud”, expresó al presentar los motivos; también confesó que, en ocasiones, evita asistir a reuniones familiares o salir porque siente que la ropa ya no le queda bien. El pedido de la suegra de Gabriel para que se inscriba en Cuestión de Peso “Mi suegra me jodía: ”Andá a cuestión de peso que te va a hacer bien, cuidate en la comida, te veo más gordo. Es por tu salud. Y ahora cuando la avisé se puso contenta", narró. Respecto a las expectativas en el programa admitió que espera encontrar “la atención constante de los especialistas, los médicos, de gente que lo puede ayudar a ponerse en un buen camino”.

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