sábado 13 de junio de 2026
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13 de junio de 2026
Investigación.

Femicidio de Noelia Rivero: ronda de testimonios tras el traslado del acusado al Melchor Romero

La fiscalía citó a declarar a testigos mientras se incorporan las pericias psiquiátricas realizadas a Tomás Núñez, imputado por el crimen de la joven asesinada en Temperley.

Noelia Rivero fue asesinada por su pareja en Temperley.

Noelia Rivero fue asesinada por su pareja en Temperley.

La investigación por el femicidio de Noelia Rivero continúa avanzando en los Tribunales de Lomas de Zamora con una ronda de testimonios luego del traslado del acusado Tomás Adrián Núñez a la Unidad Penitenciaria de Melchor Romero, donde permanece actualmente recluido.

Según pudo averiguar La Unión, la fiscal Marcela Juan citó a declarar a algunos testigos del crimen ocurrido el 1 de junio pasado en Temperley Oeste.

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Días atrás, este medio tuvo acceso al informe médico realizado al detenido, que reveló un complejo cuadro de salud mental atravesado por consumo problemático de sustancias, episodios de paranoia y alteraciones psiquiátricas severas.

De acuerdo al diagnóstico, el acusado presentaba síntomas compatibles con insomnio, hiporexia, ideación paranoide y alteraciones de la percepción, además de episodios de excitación psicomotriz vinculados al consumo de sustancias.

El informe también menciona la existencia de alucinaciones auditivas, conductas agresivas hacia terceros y lagunas mnésicas respecto a lo sucedido el día del femicidio.

Noelia Rivero
Noelia Rivero, la mujer asesinada a puñaladas en Temperley.

Noelia Rivero, la mujer asesinada a puñaladas en Temperley.

Los especialistas determinaron que persiste un “riesgo cierto e inminente para sí y/o para terceros”, motivo por el cual se dispuso que continúe internado bajo seguimiento interdisciplinario y tratamiento psicofarmacológico en la unidad psiquiátrica penitenciaria de Melchor Romero.

Antes de su traslado, Núñez había permanecido internado en el Hospital Gandulfo por lesiones cortantes autoprovocadas en el cuello y los brazos.

El femicidio de Noelia Rivero

Noelia Rivero fue asesinada el sábado 1 de junio pasado por su novio, Tomás Núñez, quien le aplicó varias puñaladas dentro de una casa ubicada en Lavalle al 1700, en Temperley Oeste.

La Policía fue al lugar tras recibir el llamado de la propia víctima, quien había alertado que su pareja la tenía encerrada. Cuando los uniformados recibieron la autorización y pudieron entrar, ya era tarde: Núñez la había matado. Al ver que el asesino intentó quitarse la vida, inmediatamente lo redujeron, lo detuvieron y lo trasladaron al hospital.

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