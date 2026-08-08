"Quiero llenarme de ti": Banfield se prepara para un nuevo homenaje a Sandro

Hay artistas que trascienden el paso del tiempo y tienen un lugar especial en el corazón de la gente. Uno de ellos es Sandro , el ídolo popular que eligió Banfield para vivir durante gran parte de su vida y construyó un vínculo inquebrantable entre sus fanáticas, vecinos y nuevas generaciones que descubren sus canciones. A 81 años de su nacimiento, el Municipio de Lomas le rendirá homenaje con una jornada especial que reunirá shows musicales , propuestas para toda la familia y varias sorpresas.

"Lomas le canta a Sandro" es el nombre del evento gratuito que se realizará el sábado 22 de agosto, a las 15, en la Plaza Roberto Sánchez que está sobre las calles Alem y Darragueira. A lo largo de la tarde habrá presentaciones de artistas locales, una muestra de los Centros Culturales del barrio, una merienda y un cierre a cargo de Ariel Ardit , el reconocido cantante con más de 20 años de trayectoria que interpretará las canciones inolvidables del Gitano .

Amor por su ídolo Recitales, visitas y llamadas: los recuerdos de Las Nenas de Sandro

En la Plaza Roberto Sánchez, una de las más visitadas por los vecinos de Banfield, se hizo una obra de remodelación completa con nuevos juegos, senderos, canteros y diferentes imágenes del ídolo. Allí, el año pasado organizaron un festejo por los 80 años de Sandro con una gran convocatoria de vecinos, familias y las emblemáticas Nenas. La invitada especial fue Olga Garaventa , viuda y compañera de vida de Roberto.

El Municipio también creó Comunidad Sandro , un recorrido turístico y cultural que cuenta con tres grandes postas temáticas: su casa de la calle Berutti , la estación de tren y la Plaza Roberto Sánchez. A esto se suman distintos lugares icónicos del barrio por los que pasó el ídolo como el Country Club o la Confitería Las Vegas .

Mientras que sobre la calle Alem, la estación y el bajo nivel de Larroque pintaron varios murales del Gitano e hicieron intervenciones artísticas con frases de sus canciones.

Otro festejo en Banfield para recordar a Sandro

El Centro Cultural Artesresistir de Banfield, que está sobre Vieytes 307, también realizará un encuentro especial por los 81 años de Sandro.

Bajo el nombre de Lujuria Nacional, la cita con entrada gratuita será el sábado 15 de agosto a partir de las 23.50. Primero habrá un karaoke que tendrá como presentador a Damián Trotta y el escenario a disposición del público para subirse a cantar los temas del Gitano.

Y el cierre será con un DJ set de Franco Pecile para bailar y disfrutar de la noche en un lugar que ya tiene 2 años de historia y está haciendo un aporte muy valioso a la cultura banfileña.