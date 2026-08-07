viernes 07 de agosto de 2026
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7 de agosto de 2026
Alem y Darragueira.

Banfield: un finde especial para las infancias en la Plaza Roberto Sánchez

Este sábado y domingo, el Mercado Consciente de Productores tendrá shows, juegos y talleres para que los pequeños disfruten junto a sus familias.

El sábado y domingo habrá varias actividades recreativas gratuitas.

El sábado y domingo habrá varias actividades recreativas gratuitas.

El Mercado Consciente de Productores tendrá una edición especial por el Mes de la Niñez en Banfield con un fin de semana lleno de juegos, colores, arte y música.

Este sábado y domingo, de 10 a 18, en la Plaza Roberto Sánchez (Alem y Darragueira) estará la tradicional feria saludable a cargo de emprendedores autogestivos que promueven el consumo responsable y el compromiso con el ambiente. También habrá varias actividades recreativas gratuitas para que los pequeños disfruten junto a sus familias.

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El Mercado Consciente tendrá una edición especial para los chicos.

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El sábado, a las 14.30, darán un taller de porcelana fría con reciclaje para las infancias. Mientras que a las 15.30 se presentará "El Bolso Mágico de Empatía", un show de circo con juegos interactivos a cargo de Maia Fauci. Luego, a las 16.30, será el turno de "Cuentos Cleta" y su espectáculo de literatura y música para niñeces.

Las propuestas seguirán el domingo, de 11 a 18, con una Juegoteca Ambulante para todas las edades. A las 14.30 realizarán un taller de mini telar para infancias con materiales incluidos. Y el cierre será a las 16.30 con un show que vincula cuentos, juegos y poesía.

Una feria autogestiva con 9 años de historia en Banfield

Declarado de Interés Municipal y Provincial por su contribución a la producción local sustentable y al cuidado del ambiente, el Mercado Consciente de Productores lleva 9 años de historia en Banfield.

Los vecinos que vayan este fin de semana a la Plaza Roberto Sánchez encontrarán puestos de alimentos frescos y envasados, productos agroecológicos, opciones veganas y vegetarianas, panificados, cosmética natural, artículos de limpieza biodegradables, botánica, artesanías, accesorios, cerámicas, decoración, tejidos e indumentaria. También sumarán opciones gastronómicas para los que tengan ganas de desayunar, almorzar o merendar.

Como en cada edición, todas las personas que hagan sus compras en el mercado recibirán un número para participar de sorteos con premios de los emprendedores.

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