viernes 31 de julio de 2026
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31 de julio de 2026
Preocupación.

El pedido de ayuda de la Sala Cestoni de Banfield: "La consecuencia más grave sería tener que cerrar"

La Sala María B. de Cestoni de Banfield realizará una cena solidaria el 16 de agosto para recaudar fondos y afrontar una compleja situación económica y legal.

La Sala Cestoni de Banfield necesita afrontar una compleja situación económica y legal.

La Sala Cestoni de Banfield necesita afrontar una compleja situación económica y legal.

La Sala María B. de Cestoni, una institución de salud con 91 años de trayectoria en Rincón 143, Banfield, realizará el domingo 16 una cena solidaria con el objetivo de recaudar fondos para afrontar una compleja situación económica y legal que, según advirtieron desde la entidad, podría comprometer su continuidad.

La iniciativa se desarrollará desde las 20 en Melo 560 y es organizada en conjunto con el Club Social y Deportivo Para Siempre, la Sala Cestoni y el Bodegón Para Siempre. El valor es de $20.000 e incluye una entrada y cazuela de lentejas como plato principal, sin bebda incluida y habrá un show del cantautor Beto Dávila.

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El riesgo de cierre y el pedido de ayuda

“Estamos atravesando un momento muy difícil económico en la sala, pero además tenemos que atender asuntos legales pendientes que ya no pueden esperar más y no tenemos los medios para solventarlos”, explicó Marina López, administradora de la Sala María B. de Cestoni. Por recomendación del abogado que lleva el caso, prefirió no brindar mayores detalles sobre el proceso judicial.

Desde la entidad, advirtieron que, de no reunir los recursos necesarios, la situación podría agravarse, “la consecuencia más grave sería tener que cerrar”, señaló López.

Un espacio de salud con más de nueve décadas de historia

Con 91 años de trayectoria, la Sala María B. de Cestoni brinda atención de salud integral con aranceles accesibles para la comunidad de Banfield. Entre sus servicios ofrece especialidades como ginecología, diabetología, nutrición, psiquiatría, psicología, traumatología y kinesiología. Además, cuenta con vacunatorio de calendario oficial y desarrolla actividades como yoga, taller de memoria y un centro de actividades físicas adaptadas.

López contó que la propuesta surgió gracias al acompañamiento del Club Para Siempre, su presidente José González y el Bodegón Para Siempre. Además, adelantó que la institución proyecta organizar bingos solidarios junto a otras organizaciones para reunir fondos y afrontar la deuda. "La sala hoy necesita de la solidaridad de nuestros vecinos y de la comunidad para poder seguir en pie”, concluyó.

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