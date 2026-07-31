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31 de julio de 2026
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Mica Riera anunció su embarazo tras la función en "El Chat de mamis"

Mica Riera confirmó su embarazo al terminar la función de su obra de teatro y Carla Conte, su compañera de elenco, dio la grata noticia al público.

Mica Riera, feliz en el centro de la foto.&nbsp;

Mica Riera, feliz en el centro de la foto. 

Mica Riera anunció su embarazo y la actriz confirmó la feliz noticia sobre el escenario tras finalizar su función en “El Chat de Mamis”. Entre las felicitaciones de sus compañeras y la ovación del público, la noticia fue difundida por LAM mostrando el video registrado en la sala.

Carla Conte, compañera de elenco de Mica Riera, tomó la palabra y expresó ante el público: “Ay, estamos muy emocionados acá nosotros, porque hoy es una noche muy especial, muy particular. Como ustedes saben, estuvimos haciendo un anuncio en nuestras redes sociales”.

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Y siguió: “Aparentemente habría una embarazada en nuestro elenco. Alguien estuvo toda la función mirando, a ver quién será, quién será. Bueno, vamos a develar este misterio. ¿Estamos todos preparados? Vamos a hacer a la cuenta de tres. La embarazada va a dar un paso al frente”.

“La embarazada se tira al público. Atájenla”, dijo y las artistas dieron un paso atrás y dejaron sola a Mica Riera, revelando que era la embarazada.

Cómo es la obra con Mica Riera

"El chat de mamis, una comedia en el cole" es la exitosa comedia que desembarcó en marzo con un gran elenco encabezado por Eugenia Tobal, Carla Conte, Manuela Pal, Mica Riera, Karina Hernández, Berenice Gandullo y Lionel Arostegui.

Dirigida por Marcelo Caballero, con idea original y producción de Ezequiel Corbo y libro de Mechi Bove, la obra propone una mirada ácida y actual sobre los vínculos entre madres, padres y escuelas en tiempos de hiperconectividad.

Y esta vez, la propia realidad del elenco se coló en la función: al cierre de una de las funciones, con la sala de pie, se realizó un gender reveal en vivo para anunciar que Mica Riera espera a su primer hijo. Sus compañeras fueron generando el clima hasta que todo el público terminó coreando su nombre antes del anuncio, en uno de los momentos más recordados de la temporada.

"El chat de mamis" se presenta de miércoles a domingos en el Teatro Multitabaris, con entradas disponibles en Plateanet y en boletería del teatro.

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