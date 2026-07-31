Cómo era el vínculo de Luck Ra con Tuli Acosta antes de separarse de La Joaqui

La Joaqui rompió el silencio sobre su separación de Luck Ra y se mostró muy angustiaba, al punto de romper en llanto en vivo. Mientras que cobró fuerza el nombre Tuli Acosta como tercera en discordia y se conocieron picantes detalles.

Mientras que la panelista Pochi blanqueó en Puro Show, en El Trece , cuál fue uno de los detonantes para la ruptura en la pareja de cantantes.

Si bien fue el cantante fue quien terminó la relación, una seguidora que se cruzó a la artista en un avión blanqueó su vínculo con Tuli Acosta: “Estuvo todo el vuelo hablando con alguien del tema. Mencionó que a ella le molestaba que duerma con la amiga, como a cualquier persona con sentido común. Él se justificó con que son amigos de hace años. No dijo de quién hablaba, pero ella estaba muy mal”.

Si bien La Joaqui no dio nombres, compartieron una entrevista en la que Tuli Acosta , mejor amiga de Luck Ra y supuesta tercera en discordia, se refería a su relación con el cantante.

“Me tatué 605 porque fue la casa a la que yo me mudé cuando vine a Buenos Aires. Me mudé con mis amigos y ahí estaba Luck Ra. Gracias a esa convivencia hoy somos mejores amigos, porque sino no iba a pasar jamás”, explicó.

Y agregó: “La pasamos re lindo, pero también re mal. Nos odiábamos, pero de verdad. Era terrible. Yo soy muy sensible y él es mucho más impulsivo. Tal vez él no medía sus palabras y para mí la palabra es algo sagrado”.

“Éramos muy diferentes, pero creo que eso es lo que nos hizo más amigos”, cerró Tuli Acosta en esa oportunidad.