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3 de junio de 2026
Fuerte.

Nazarena Vélez recordó la separación de Barbie Vélez y Fede Bal: "Tenía ganas de matarlo"

Nazarena Vélez rompió en llanto al recordar el mal momento de su hija Barbie Vélez y cuestionó cómo fue tratada tras su relación con Fede Bal.

Nazarena Vélez rompió en llanto.&nbsp;

Nazarena Vélez rompió en llanto. 

Nazarena Vélez estuvo como invitada en LAM, en América TV, y se quebró al aire al recordar el mal momento atravesó su hija Barbie Vélez durante su polémica relación con Fede Bal. Sin vueltas, recordó detalles de ese noviazgo y tuvo fuertes palabras contra contra el hijo de Carmen Barbieri.

"Ay, porque cuando un hijo la está pasando mal... yo creo que es lo único que no puedo manejar", confesó Nazarena Vélez ante la consulta de Denise Dumas, quien está reemplanzando a Ángel de Brito en la conducción.

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Nazarena Vélez contó cómo Barbie Vélez fue señalada luego de la separación con Fede Bal: "Ver a Bárbara sufrir, revivir un montón de cosas, ver cómo todavía mucha gente la sigue enfocando en si hizo la tapa de la revista Gente, como la hizo vestida, como siempre a las mujeres nos señalan".

"¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama? Y ver como todo el mundo la señala. Y cómo la Justicia no es justicia, como pasa siempre en este país. Porque la Justicia no puede decir es un empate técnico", siguió.

La bronca de Nazarena Vélez

En otro tramo de su intervención, Nazarena Vélez también recordó cómo su hija fue estigmatizada por los medios y tratada de “loca” por haber reaccionado ante situaciones de infidelidad.

"Barbie fue muy humillada. A Barbie todo el mundo la trató de loquita... Y siempre somos las mujeres las locas de mierda", sentenció en su paso por LAM.

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Nazarena Vlez rompió en llanto.

Nazarena Vlez rompió en llanto.

Y también reivindicó a su hija y pidió que el dolor llegue a su fin. "Es una víctima. Ellos dijeron que fue una víctima. Él reconoció que la empujó. Él lo reconoció".

"Dios quiera que sea el final, Dios quiera. Porque no la quiero ver más mal. Porque no se lo merece. Cuando dijo que fue el trauma más grande de su vida, pensé que me moría. Tenía ganas de ir a matarlo, me generó una impotencia", sentenció.

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