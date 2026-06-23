miércoles 24 de junio de 2026
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23 de junio de 2026
¿Qué onda?

El Turco García habló sobre su separación de Mariela Prieto de Gran Hermano

En medio de los rumores, el Turco García habló sobre su supuesta separación de Mariela Prieto de Gran Hermano luego de casi 30 años de relación.

Mariela Prieto y el Turco García.&nbsp;

Mariela Prieto y el Turco García. 

En pocas palabras

  • 0El Turco García: Desmintió rumores de separación con Mariela Prieto, su pareja de casi 30 años.
  • Controversia en Gran Hermano: Ante versiones que la vinculaban sentimentalmente con otro participante, García afirmó que
Resumen generado por Thinkindot AI

Después del beso entre Mariela Prieto y Emanuel De Gioia dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, el Turco García rompió el silencio en Sálvese quien pueda en América TV, para aclarar los rumores de separación con la participante del reality.

"¿Puede ser que te esté afectando lo que hayan dicho algunos periodistas sobre que estás separado?", le preguntó Rodrigo Bar. "No, está todo bien, está todo bien", respondió el exfutbolista.

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El periodista insistió: "¿Están bien ustedes?". A lo que el Turco García contestó jugando al misterio: "Sí, después lo van a saber, mañana o pasado".

"¿Te afecta esto de que se habla, de que baile, de que esté pegada a Emanuel?", le consultó el cronista. "No, es un juego, es un juego. Estoy bárbaro", aseguró con respecto a lo que ocurre en el certamen de Telefe.

El cronista fue más allá: "No sé si escuchaste que Edith Hermida y Marcela Tauro dijeron que vos las habías llamado para decirle que estabas separado".

Entonces el Turco García respondió con firmeza: "No, después se van a enterar, se van a enterar cuando salga Mariela. Es una falta de respeto hablar de una persona que está ahí adentro y no sabe lo que pasa afuera. 28 años casado, las cosas que me pasaron en mi vida, no me hacen problema por esto. Aparte ya estaba hablado, quedate tranquilo que está todo bien".

"Ella es la que tiene que hablar, es una falta de respeto, yo no puedo hablar de eso. La verdad no puedo, no me gusta", agregó el exfutbolista.

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Rumores de separación entre Mariela y el Turco.

Rumores de separación entre Mariela y el Turco.

Más rumores de separación

Cuando le preguntaron si desmentía lo que circulaba en algunos medios, fue tajante: "Yo no desmiento nada, que lo diga a ella, no, yo no. Igual las cosas se saben después, más ustedes y Yanina".

"Yo no me arrepiento nada en la vida, porque de lo malo se aprende y de lo bueno también, no me arrepiento de nada", sentenció.

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