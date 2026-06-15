lunes 15 de junio de 2026
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15 de junio de 2026
¿Qué onda?

El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto de Gran Hermano

El Turco García reveló que está separado de Mariela Prieto de Gran Hermano y que está preocupado por las actitudes de su ex dentro del reality.

Mariela Prieto y el Turco García.&nbsp;

Mariela Prieto y el Turco García. 

De todos modos, luego de verla tan cerca de Emanuel Di Gioia y bailando muy sensual en las fiestas de Gran Hermano, el Turco García confirmó la separación.

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El Turco García, preocupado por Mariela Prieto

Karina Iavícoli habló con el exfutbolista en Infama, quien le confirmó que está separado de Mariela Prieto desde diciembre. "Me contó que está preocupado por el accionar de ella en la casa. Los días de las fiestas temáticas la desconoce", reveló la periodista en el ciclo de América TV.

"Está preocupado por el hate que está recibiendo. Él confesó que siente que los bailes sensuales ella se los hace a propósito como para que tenga celos. Aunque están distanciados, se merecen una buena charla. Él no siente que este sea el final", relató Karina Iavícoli.

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"Teme cómo ella va a tomar todos los comentarios del público cuando salga porque adentro se está divirtiendo, pero no sabe lo que pasa afuera", explicó Karina Iavícoli.

Según la periodista, el Turco García está preocupado por todo lo que está sucediendo, pero mantiene la esperanza de poder recomponer su matrimonio.

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