El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto de Gran Hermano

Mariela Prieto y el Turco García.

Mariela Prieto no contó nada sobre que ya estaba separada del Turco García cuando entró a Gran Hermano Generación Dorada. Incluso, el exfutbolista fue a despedirla al estudio de Telefe y se hizo presente en varias oportunidades para apoyarla en el reality.

De todos modos, luego de verla tan cerca de Emanuel Di Gioia y bailando muy sensual en las fiestas de Gran Hermano, el Turco García confirmó la separación.

Embed El Turco García, preocupado por Mariela Prieto Karina Iavícoli habló con el exfutbolista en Infama, quien le confirmó que está separado de Mariela Prieto desde diciembre. "Me contó que está preocupado por el accionar de ella en la casa. Los días de las fiestas temáticas la desconoce", reveló la periodista en el ciclo de América TV.

"Está preocupado por el hate que está recibiendo. Él confesó que siente que los bailes sensuales ella se los hace a propósito como para que tenga celos. Aunque están distanciados, se merecen una buena charla. Él no siente que este sea el final", relató Karina Iavícoli.

image "Teme cómo ella va a tomar todos los comentarios del público cuando salga porque adentro se está divirtiendo, pero no sabe lo que pasa afuera", explicó Karina Iavícoli. Según la periodista, el Turco García está preocupado por todo lo que está sucediendo, pero mantiene la esperanza de poder recomponer su matrimonio.

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