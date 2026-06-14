Daniela Celis de Gran Hermano hizo un fuerte descargo: "El odio que se generó"

Daniela Celis, de enorme popularidad por su paso por la casa de Gran Hermano, compartió una reflexión en sus redes sociales luego de las críticas que recibió en las últimas semanas por sus decisiones personales y sentimentales
Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano, hizo un posteo en las redes sociales luego de las críticas que viene recibiendo desde hace tiempo.
Daniela Celis, de enorme popularidad por su paso por la casa de Gran Hermano, compartió una reflexión en sus redes sociales luego de las críticas que recibió en las últimas semanas por sus decisiones personales y sentimentales
Tanto por su romance con el también ex GH Nick Sicaro y por la situación que atraviesa con Thiago Medina, padre de sus hijas, Daniela Celis publicó un contundente descargo en sus redes sociales.
A través de una historia de Instagram, aseguró que está al tanto de todas las críticas que recibió durante el último tiempo. "Realmente soy consciente de todo el odio que se generó a mi persona este último mes, pero sólo tengo palabras de agradecimiento", comenzó escribiendo.
Y siguió: "Con la mano en el corazón, tengo la conciencia tranquila, que yo di todo de mí para todos siempre. Estoy orgullosa también de las decisiones que tomo y que la presión social no me lleve a hacer cosas que no quiero o que no me hacen feliz".
"Soy fiel a mí misma, a lo que siento en el momento. Sé que me puedo equivocar, pero elijo vivir", sostuvo en otro tramo de su posteo. "¿En qué momento pasamos a castigar a una mujer que labura todos los días, que es mamá y se permite ser feliz?", se preguntó Daniela Celis.
Y profundizó: "Vivo con mis hijas, duermo todas las noches con ellas, paso las mañanas, les hago el almuerzo, pasamos la tarde juntas, me cambio y me voy a trabajar. Gracias a Dios a veces trabajo doble turno. ¿En qué momento se volvió un castigo y no un aplauso?".
Por último, Daniela Celis agradeció especialmente a las mujeres que le escribieron para contarle que se sienten identificadas con su situación. "Gracias a la gente que banca y a las mujeres que me escriben sintiéndose identificadas. Los amo y vamos reinas, la vida es una", cerró.