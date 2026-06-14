Daniela Celis de Gran Hermano hizo un fuerte descargo: "El odio que se generó"

Daniela Celis , de enorme popularidad por su paso por la casa de Gran Hermano , compartió una reflexión en sus redes sociales luego de las críticas que recibió en las últimas semanas por sus decisiones personales y sentimentales

Tanto por su romance con el también ex GH Nick Sicaro y por la situación que atraviesa con Thiago Medina , padre de sus hijas, Daniela Celis publicó un contundente descargo en sus redes sociales.

A través de una historia de Instagram , aseguró que está al tanto de todas las críticas que recibió durante el último tiempo. "Realmente soy consciente de todo el odio que se generó a mi persona este último mes, pero sólo tengo palabras de agradecimiento", comenzó escribiendo.

Y siguió: "Con la mano en el corazón, tengo la conciencia tranquila, que yo di todo de mí para todos siempre. Estoy orgullosa también de las decisiones que tomo y que la presión social no me lleve a hacer cosas que no quiero o que no me hacen feliz".

"Soy fiel a mí misma, a lo que siento en el momento. Sé que me puedo equivocar, pero elijo vivir", sostuvo en otro tramo de su posteo. "¿En qué momento pasamos a castigar a una mujer que labura todos los días, que es mamá y se permite ser feliz?", se preguntó Daniela Celis.

Y profundizó: "Vivo con mis hijas, duermo todas las noches con ellas, paso las mañanas, les hago el almuerzo, pasamos la tarde juntas, me cambio y me voy a trabajar. Gracias a Dios a veces trabajo doble turno. ¿En qué momento se volvió un castigo y no un aplauso?".

Por último, Daniela Celis agradeció especialmente a las mujeres que le escribieron para contarle que se sienten identificadas con su situación. "Gracias a la gente que banca y a las mujeres que me escriben sintiéndose identificadas. Los amo y vamos reinas, la vida es una", cerró.