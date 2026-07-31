Brown de Adrogué acentuó su recuperación y se llevó un punto de Sarandí

Brown de Adrogué consiguió este viernes un valioso empate de visitante al igualar por 1 a 1 con Arsenal, en Sarandí, en un partido correspondiente a la fecha 28 de la Primera B. Con este resultado, el Tricolor sumó ante uno de los animadores del torneo y se alejó de la zona roja del descenso.
El local fue el que se puso en ventaja a los 22 minutos del primer tiempo gracias al gol en contra del defensor Nicolás Sánchez, pero no pudo sostener la diferencia y el conjunto de Adrogué llegó a la igualdad sobre los 15 minutos del complemento con un tanto de Bruno Báez, quien convirtió por segundo partido consecutivo y se afianzó como el goleador del equipo.
Con este resultado, el equipo dirigido por Jorge Vivaldo ratificó el triunfo logrado la semana pasada ante Argentino de Merlo y llegó a los 28 puntos para alejarse de la zona roja del descenso. Para los de Fabián Lisa, en tanto, fue una oportunidad desperdiciada para afianzarse en la cima del torneo.
En la próxima fecha, Brown de Adrogué recibirá al complicado Excursionistas, otro de los serios animadores de la Primera Nacional, mientras que Arsenal visitará a Deportivo Laferrera.