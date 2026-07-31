Brown de Adrogué acentuó su recuperación y se llevó un punto de Sarandí

Brown de Adrogué sumó un buen punto en Sarandí.

En pocas palabras Empate Valioso: Brown de Adrogué igualó 1-1 con Arsenal en Sarandí por la fecha 28 de la Primera B.

Brown de Adrogué igualó 1-1 con Arsenal en Sarandí por la fecha 28 de la Primera B. Goles del Partido: Nicolás Sánchez (en contra) abrió el marcador para Arsenal, y Bruno Báez anotó para Brown.

Nicolás Sánchez (en contra) abrió el marcador para Arsenal, y Bruno Báez anotó para Brown. Posiciones: El Tricolor suma 28 puntos y se aleja del descenso, mientras que Arsenal perdió una oportunidad en la cima. Resumen generado por Thinkindot AI

Brown de Adrogué consiguió este viernes un valioso empate de visitante al igualar por 1 a 1 con Arsenal, en Sarandí, en un partido correspondiente a la fecha 28 de la Primera B. Con este resultado, el Tricolor sumó ante uno de los animadores del torneo y se alejó de la zona roja del descenso.

El local fue el que se puso en ventaja a los 22 minutos del primer tiempo gracias al gol en contra del defensor Nicolás Sánchez, pero no pudo sostener la diferencia y el conjunto de Adrogué llegó a la igualdad sobre los 15 minutos del complemento con un tanto de Bruno Báez, quien convirtió por segundo partido consecutivo y se afianzó como el goleador del equipo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Jorge Vivaldo ratificó el triunfo logrado la semana pasada ante Argentino de Merlo y llegó a los 28 puntos para alejarse de la zona roja del descenso. Para los de Fabián Lisa, en tanto, fue una oportunidad desperdiciada para afianzarse en la cima del torneo.

En la próxima fecha, Brown de Adrogué recibirá al complicado Excursionistas, otro de los serios animadores de la Primera Nacional, mientras que Arsenal visitará a Deportivo Laferrera.

Los goles del empate entre Arsenal y Brown de Adrogué "Luciano Sánchez"



Por el gol en contra del jugador de Brown de Adrogué ante Arsenal. pic.twitter.com/J8y5uhXEH5 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 31, 2026 "Bruno Baez"



Por el gol del jugador de Brown de Adrogué ante Arsenal pic.twitter.com/C0cbzBSdoP — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 31, 2026

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