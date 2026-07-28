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28 de julio de 2026
Goleador.

Bruno Báez encaminó una victoria clave para Brown de Adrogué

El “Pirata” Bruno Báez marcó en la victoria de Brown de Adrogué sobre Argentino de Merlo para escaparle a la zona baja de la tabla, pero no puede relajarse.

Brown de Adrogué festejó por Bruno Báez.

Brown de Adrogué festejó por Bruno Báez.

Era un final. Y Brown de Adrogué la jugó como tal. Tras cuatro fechas sin victorias, el Tricolor se impuso por la mínima sobre Argentino de Merlo con gol de Bruno Báez y logró tomó aire en la parte baja de la tabla de posiciones de la Primera B.

Con estos tres puntos, el equipo de Jorge Vivaldo llegó a los 27 -junto a Flandria-, mientras que más atrás quedaron Villa San Carlos y la UAI Urquiza con 25 -anteúltimo por diferencia de goles- y Atlético Ituzaingó con 11.

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Un gol que se necesitaba mucho

El delantero anotó a los 36 minutos del primer tiempo, de cabeza, para sumar el sexto en su cuenta personal y romper con 396 minutos sin goles a favor para Brown de Adrogué. “Marcar es importante, pero si no se puede tratar de ayudar al equipo, luchando, aguantando, asistiendo también”, dijo en diálogo con Cadena Tricolor.

“Contento por el esfuerzo del equipo, por volver a ganar, por volver a convertir. El equipo hizo un partido correcto y por suerte nos llevamos los tres puntos”, afirmó el futbolista que llegó esta temporada desde Deportivo Laferrere.

De cabeza marc&oacute; el 1-0 de Brown de Adrogu&eacute;.

De cabeza marcó el 1-0 de Brown de Adrogué.

En ese sentido, el oriundo de Rufino reconoció que “veníamos de tres o cuatro fechas que no podíamos sumar (en referencia a un triunfo), se nos escapaba por poquito, pero el equipo siempre compite, entonces sabíamos que achicando el margen de error esto iba a llegar”.

Lo que viene para Brown de Adrogué

A partir del próximo fin de semana, Brown de Adrogué enfrentará a tres rivales que están en la lucha por los primeros puestos: Arsenal (2º), en Sarandí; Excursionistas (3º), como local y Villa Dálmine (5º), en Campana. Una seguidilla tremenda.

En cuanto a Arsenal, Bruno Báez consideró que “es uno de los equipos que está peleando arriba, que juega bien, pero con nuestras armas iremos a buscar una victoria como estamos haciendo en todas las canchas. Por ahí las cosas no se dan, pero el equipo siempre sale a competir y a ganar, así que iremos a eso en Sarandí”.

La ilusión de pelear por un puesto en el Reducido está –se ubica a 11 puntos de Deportivo Armenio-, pero saben que el objetivo principal es escaparle al descenso. “Uno nunca quiere pelear abajo, lamentablemente nos está tocando esta situación y somos conscientes que tenemos que levantar, seguir cosechando puntos y victorias para poder achicar la diferencia en la tabla con los que están adentro del Reducido. Pero sí, la ilusión siempre está”, cerró el “Pirata” de Adrogué.

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