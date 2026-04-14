Brown de Adrogué tenía la llave del triunfo en el banco

Brown de Adrogué quiere comenzar a enderezar el rumbo en la Primera B . Luego de tres derrotas consecutivas, Bruno Báez rompió con la racha para que el Tricolor festeje en Villa Lynch y llegue fortalecido al duelo de este martes ante Real Pilar.

El oriundo de Rufino destacó los tres puntos logrados sobre e final contra UAI Urquiza . “Estamos contentos porque hicimos un esfuerzo enorme, los chicos se mataron en el partido, me tocó entrar y convertir, algo lindo para mí, para la confianza personal, para seguir sumando y lo importante que es ganar”, afirmó.

En Villa Lynch. Brown de Adrogué volvió al triunfo y cortó la mala racha en la Primera B

Fiel creyente. Jorge Vivaldo apuesta a la fe para la levantada de Brown de Adrogué

Fue la primera victoria bajo la conducción de Jorge Vivaldo que venía de dos derrotas: Excursionistas (0-1) y Villa Dálmine (1-4). “Es un desahogo enorme, más allá de los goles. Lo importante es que el equipo sume a tres”, dijo el ex Deportivo Laferrere.

A los 36 minutos del segundo tiempo ingresaron Agustín González y Bruno Báez por Alan Visco y Nicolás Meaurio. Y, dos más tarde, se juntaron para la jugada del gol que marcó el resultado del partido.

Bruno Báez Primer gol de Bruno Báez en Brown de Adrogué.

El delantero detalló en diálogo con Cadena Tricolor que el entrenador le pidió “que pelee arriba, que aguante, que sostenga, que seguramente iba a quedar medio solo arriba porque el equipo estaba un poco más replegado, pero lo pude hacer y convertir”.

A ganar en el estadio Lorenzo Arandilla

Báez es consciente que el gol no debe relajarlo, pero sí mantenerlo a la expectativa de volver a la titularidad. “Todos los chicos que estamos en el plantel estamos preparados para competir, esperando una oportunidad, así que bienvenido sea por los chicos que les toca jugar y hay que segur para adelante”, concluyó.

Brown de Adrogué buscará este martes, desde las 20, la primera victoria en el estadio Lorenzo Arandilla, donde recibirá a Real Pilar.

Como local registra un empate contra Deportivo Armenio (0-0) y dos derrotas, con Arsenal de Sarandí (0-4) y Villa Dálmine (1-4).