Brown de Adrogué volvió al triunfo y cortó la mala racha en la Primera B

Después de tres derrotas en fila, Brown de Adrogué pisó fuerte en Villa Lynch y le ganó por 1-0 a la UAI Urquiza, de visitante, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Primera B. El único gol de la tarde lo anotó Bruno Báez sobre el cierre del partido.

El Tricolor, de esta manera, cortó una seguidilla de cuatro partidos sin poder festejar y sumó su segunda victoria en el año, algo que necesitaba mucho para dejar en el olvido la dura derrota ante Villa Dálmine y salir de los últimos puesto de la tabla de posiciones.

Esta victoria, además, significó el primer triunfo de Jorge Vivaldo en este segundo ciclo como entrenador del club, ya que en sus dos primeras presentaciones había perdido: 0-1 ante Excursionistas, en el Bajo Belgrano; y 1-4 ante Dálmine, en el estadio Lorenzo Arandilla.

Con este triunfo, Brown alcanzó las 9 unidades, producto de dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas, y se alejó de la zona riesgo, aunque debe continuar por esta senda para no volverse a complicar. En la próxima fecha recibirá a Real Pilar, uno de los animadores del certamen, en el estadio Lorenzo Arandilla.

Brown de Adrogué encontró el gol en el banco de suplentes Bruno Báez, que había ingresado a los 35 minutos del complemento, necesitó apenas tres minutos para romper el cero de un partido que se encaminaba al empate y así le dio tres puntos de oro a su equipo. El ex Deportivo Laferrere se paró de nueve y dentro del área, tras un desborde dese la derecha y un centro bajo, ajustició al arquero local para el 1-0 final. Embed "Báez"



Por el gol del jugador de Brown de Adrogué para vencer parcialmente 1 a 0 a UAI Urquiza. pic.twitter.com/XXhKnDtP1l — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 10, 2026 El gol de Brown de Adrogué.

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