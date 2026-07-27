martes 28 de julio de 2026
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27 de julio de 2026
Choque clave.

Danilo Arboleda, sobre el Banfield-Sarmiento que se viene: "Es una final y hay que ganarla"

Danilo Arboleda anticipó lo que será el encuentro entre Banfield y Sarmiento que se disputará este martes en el Florencio Sola. "Tenemos que mejorar", aseguró.

Arboleda calentó la previa entre Banfield y Sarmiento.

Arboleda calentó la previa entre Banfield y Sarmiento.

Danilo Arboleda planifica lo que será el choque entre Banfield y Sarmiento.

Danilo Arboleda planifica lo que será el choque entre Banfield y Sarmiento.

Banfield no pudo en el debut ante Huracán en el Torneo Clausura, pero ya se enfoca en lo que será su compromiso de este martes a las 19 en el Florencio Sola ante Sarmiento de Junín. El defensor central Danilo Arboleda comenzó a palpitar lo que será un choque clave para el Taladro en la lucha por la permanencia.

Tras la caída por 1 a 0 ante Huracán en Parque Patricios, el zaguero colombiano —cuya continuidad en el Taladro quedó blindada tras rechazarse una oferta de San Lorenzo— se transformó en una de las voces de autocrítica y liderazgo dentro del vestuario dirigido por Pedro Troglio.

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El colombiano no ocultó los errores cometidos en la primera jornada y detalló el cambio de rendimiento del equipo entre ambos tiempos: "Tenemos que mejorar. En el primer tiempo estuvimos imprecisos en los pases. En el segundo tiempo mejoramos mucho con la tenencia de la pelota, tuvimos muchas ocasiones de gol que no concretamos y así es el fútbol: ellos tuvieron una y la concretaron".

A pesar de no haber rescatado puntos en la visita a Parque Patricios, el ex-Sheriff Tiraspol optó por rescatar el compromiso del plantel: "Me quedo con la lucha y con la entrega de los compañeros, pero tenemos que trabajar para que no nos pase lo mismo en el próximo partido".

Danilo Arboleda planifica lo que será el choque entre Banfield y Sarmiento.

Danilo Arboleda planifica lo que será el choque entre Banfield y Sarmiento.

La obligación de Banfield en el Florencio Sola

Sin margen para el lamento, el defensor cafetero ya palpita el duelo ante el conjunto de Junín de este martes a las 19, un rival directo que también llega golpeado tras caer 3 a 2 en su debut frente a Argentinos Juniors. Consciente de las urgencias institucionales y deportivas del club, Danilo Arboleda dejó un mensaje claro para los hinchas del Taladro.

"Contra Sarmiento es una final y hay que ganarla. Hay que seguir adelante y hacernos fuertes en nuestra cancha con nuestra gente", aseguró Danilo Arboleda.

El defensor central sabe que hacerse fuertes de local será vital para sacar adelante a Banfield tras un mal arranque en el Torneo Clausura. El encuentro ante Sarmiento será fundamental para las aspiraciones de ambos en la lucha por mantener la categoría, ya que los dos equipos se encuentran comprometidos tanto en la tabla anual como en la de los promedios.

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