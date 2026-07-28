Sebastián Cola fue eliminado de Gran Hermano en medio de un escándalo

Sebastián Cola abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público en la nueva Gala de Eliminación . Cayó en el mano a mano frente a Alejandra Majluf, provocando así que se amplíe la mayoría de mujeres en la competencia.

De esta forma, Juan “Juanicar” Caruso y Matías Hanssen son los únicos dos varones que quedan en juego dentro del reality de Telefe.

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Antes del versus final, salieron de placa Tamara Paganini, Matías Hanssen y Mariela Prieto con el 2%, 2.3% y 7.3% de los votos, respectivamente y de acuerdo a la cantidad de personas que había en placa.

Sebastián Cola fue eliminado por amplia diferencia. En el versus, obtuvo el 77.2% de los votos para abandonar la casa; mientras que Alejandra Majluf se quedó con el 22.8% restante.

La despedida de Gran Hermano

Cuando Santiago del Moro les pidió a los jugadores de la casa que se colocaran detrás del nominado que querían que se quede, Charlotte Caniggia fue la única que apoyó a Sebastián Cola y cruzó al resto de los competidores.

La bronca hacia Sebastián Cola venía también en consecuencia del conflicto en la actividad desarrollada horas antes de la Gala de Eliminación.

En el cierre del programa, el conductor de Telefe comunicó que las cartas ya estaban echadas y reveló que Sebastián Cola era el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026.

“Algunos de ustedes han sido los mejores compañeros que pude tener. Jueguen, diviertanse, sean felices, jueguen con la cabeza y el corazón. Los quiero, soy feliz, cumplí un sueño”, dijo.

Por último, Sebastián Cola le gritó “te amo” a Juan Pablo “Devi” De Vigili, haciendo aún más público lo mucho que le gustaba, tal como había confesado días atrás cuando el correntino llegó de visita.