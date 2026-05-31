El día que Mariela Prieto de Gran Hermano reveló las infidelidades del Turco García

Mariela Prieto se sumó a Gran Hermano Generación Dorada y ya está dando que hablar en la casa del certamen de Telefe . Es la esposa de Claudio "El Turco" García y confesó hace un tiempo las situaciones de infidelidad de su pareja.

“Yo sé que me ama, que soy la mujer de su vida, que nos queremos mucho, pero le gusta tener sexo con otras mujeres”, reveló Mariela Prieto hace unos años en Socios del Espectáculo, en El Trece.

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Tanto los conductores, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares , como el resto de las panelistas, se sorprendieron por la naturalidad con la que lo contó. "Chicas, el futbolista es mujeriego, fiestero, infiel. Es así, sino no elijas al futbolista", remarcó en el programa sobre su romance.

Cuando las panelistas le preguntaron si su marido le es infiel, respondió con sinceridad y sin vueltas: "Ja. Le mando un besito a la última adquisición de mi marido".

En este sentido, la actual participante de Gran Hermano, en Telefe, contó que la última mujer que le descubrió al exfutbolista había sido hace unos días. "Voy a morir cornuda. Esto es de toda la vida. Hace 25 años que me engaña, lo amo, pero es mujeriego”, apuntó.

Ante la pregunta de cómo se da cuenta de cuando le es infiel, respondió: "Me doy cuenta porque lo conozco. Yo sé que me ama, que soy la mujer de su vida, que nos queremos mucho, pero le gusta tener sexo con otras mujeres".

image Mariela Prieto, de Gran Hermano, y el Turco García.

Mariela Prieto aclaró que no se trata de un acuerdo de relación abierta, sino que ella acepta sus infidelidades sin hacerle planteos: "Yo estoy totalmente para él y no necesito a otra persona. Yo soy fiel, a mí me encanta él".

“Chicos, libertad. Yo a mi marido lo amo, pero él quiere todo, quiere estar conmigo y con las otras”, explicó. "¿Pero no te duele?", le preguntó una de las panelistas. "¿Cómo no me va a doler, mi amor? Bajé como 40 kilos, obvio que me duele. Sin embargo, en los últimos siete meses yo nunca estuve mejor con Claudio", contestó.