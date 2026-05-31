Sebastián Giovini, tras el desahogo de Brown de Adrogué: "Sentimos un alivio tremendo"

El vestuario de Brown de Adrogué fue puro desahogo tras el pitazo final. La victoria frente a Dock Sud significó mucho más que tres puntos: fue cortar una racha adversa y validar el esfuerzo diario de un plantel golpeado por la ubicación en la tabla de posiciones de la Primera B.

El gran responsable de sostener el resultado bajo los tres palos fue Sebastián Giovini , quien no ocultó sus sensaciones de alivio y felicidad por el objetivo cumplido. El encuentro no dio margen para el fútbol lírico. Ante las malas condiciones del terreno, el conjunto dirigido por Jorge Vivaldo tuvo que ponerse el overol y apelar a los dientes apretados para sacar el partido adelante.

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Para Brown de Adrogué ganarle a Dock Sud significó tomar aire en la lucha por evitar los puestos de descenso. Ahora el Tricolor suma 18 puntos y se alejó de la zona tan temida: se mantiene a 4 puntos de Villa San Carlos, el último que estaría descendiendo a la Primera C.

"Sabiamos que era una final y la jugamos como tal. Estaba muy mal el campo de juego, nos hicimos muy fuertes de la manera que habia que hacerlo, metiendo, corriendo y ganando las divididas", describió el uno sobre la batalla táctica y física que se libró en el césped.

En diálogo con Cadena Tricolor, el arquero remarcó la importancia de un triunfo que es un bálsamo y premia la constancia del grupo: "Estamos muy felices porque lo veniamos buscando, lo veniamos trabajando y venimos sufriendo mucho sobre todo", reconoció.

El peso de la mala racha de Brown de Adrogué

El arranque del campeonato no fue el esperado para el Tricolor, una realidad que calaba hondo en el ánimo de los futbolistas. La falta de gol y la escasez de victorias generaban una presión extra que costaba canalizar los días de partido.

"Estabamos muy necesitados de resultados, venimos trabajando mucho, no se nos daban las cosas, no podiamos convertir por lo que ahora sentimos un alivio tremendo", confesó con crudeza el 1. Además, reconoció el dolor interno que generaba mirar la tabla de posiciones: "Se trabaja bien pero no lo podiamos plasmar el dia del partido. Duele vernos donde estamos y sabemos que estamos en un club que merece mas. Muy contento hoy por lo que veniamos buscando hace mucho".

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Compromiso colectivo y perfil bajo

A pesar de haber sido una de las figuras del encuentro al desactivar el peligro en su arco, Giovini prefirió esquivar los elogios individuales. El arquero priorizó el esfuerzo mancomunado de un grupo que busca salir adelante a base de unión.

"Soy un ayudante mas del equipo, me pone muy feliz cuando puedo ayudar al equipo, laburo para eso y estamos todos juntos tirando para el mismo lado. Estoy muy feliz de las veces que me toca ayudar", remarcó con humildad.

Finalmente, el arquero resumió el sentir de un vestuario que procesa este triunfo como un punto de inflexión para lo que viene: "No la veniamos pasando bien, venimos de unas semanas complicadas, estamos felices de que pudimos conseguir lo que Brown se merece".

En la próxima fecha, Brown de Adrogué recibirá a Comunicaciones por la fecha número 19 del torneo de la Primera B.