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13 de junio de 2026
¡Qué bochorno!

Escándalo en Gran Hermano entre Yipio y Luana Fernández por una remera

En Gran Hermano Yipio y Luana Fernández tuvieron una discusión por una remera, que generó una polémica dentro del certamen de Telefe.

Escándalo en Gran Hermano entre Yipio y Luana.&nbsp;

Escándalo en Gran Hermano entre Yipio y Luana. 

Todo se desató comenzó cuando Yipio vio a Luana Fernández involucrada en el polémico canje con una remera que, según aseguró, era suya.

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"Luana, vendiste esa remera y es mía", le dijo la uruguaya. El comentario generó sorpresa y obligó a la participante a explicar cómo había llegado esa prenda a sus manos.

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Siguió la discusión en Gran Hermano

La cosa no quedó ahí y Luana Fernández negó haber sabido que la remera tenía dueño y sostuvo que la utilizaba desde hacía mucho tiempo. "¿Eh? Esa remera la tengo hace mil años, literalmente hace un montón", respondió.

Luego explicó que, cuando consultó por el origen de la prenda, recibió una respuesta que la llevó a creer que podía usarla sin inconvenientes.

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Yipio, en Gran Hermano.

Yipio, en Gran Hermano.

"Una vez pregunté de quién era y me dijeron ‘no es nadie, agarrala’", relató. Además, aclaró que la consulta la hizo durante el período en el que Yipio estuvo fuera del reality.

La explicación no convenció del todo a Yipio, que respondió con una mezcla de humor y molestia. "Si no estaba no iba a decir que era mía", lanzó entre risas.

Luana Fernández, por su parte, evitó profundizar el conflicto y cerró el intercambio con una respuesta distendida: "No sabía que era tuya".

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