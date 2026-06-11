Cinzia denunció a Emanuel por discriminación en Gran Hermano

Luego de conocerse a los nominados de la semana en la casa de Gran Hermano Generación Dorada , la tensión volvió a instalarse en el certamen de Telefe cuando la venezolana Cinzia Francischiello expuso un comentario discriminatorio de Emanuel De Gioia, desatando una nueva polémica.

"Ya que están mencionando algunos comentarios desafortunados y Cola expuso lo que le pasó, quiero también exponer lo que me pasó hoy, que fue muy desafortunado. Tuvimos unos premios hermosos alusivos a la selección argentina: medias, camisetas, algunas pantuflas. No había 22 y algunos se iba a quedar sin", comenzó diciendo la novia de Dylan Gissi.

Y agregó: "Y la idea de Emanuel era que tenían prioridad los argentinos por ser argentinos, por ende, paraguaya, venezolana, chilena y uruguaya, no teníamos prioridad, básicamente. La verdad que fue bastante incómodo, desafortunado y desagradable porque dentro del reglamento de Gran Hermano todos sabemos que no se puede hacer alusión o dejar a alguien de lado por su nacionalidad, creencia, religión, preferencia".

"Y la verdad me pareció lo último esto, nunca me había pasado. Yo me siento mitad argentina, banco a Argentina en el mundial, en todas las actividades, canto las canciones, me pongo la remera, alzo la bandera con orgullo porque este país me abrió las puertas, soy residente, pago mis impuestos y los amo con todo mi corazón", sostuvo.

Sin título-1 Cinzia tomó la palabra en Gran Hermano.

Santiago del Moro dio el derecho a réplica

Luego, Santiago del Moro intervino para darle la palabra a Emanuel De Gioia, quien respondió sin vueltas. "Sí, como no tiene juego, tiene que agarrarse de esas cosas". Y luego insistió: "Hay que decir las cosas como son. Cinzia hace varios días que viene mal en la casa y quiere agarrarse de eso como para tener juego", dijo la participante venezolana.

Entonces Cinzia Francischiello cerró su descargo agradeciendo a quienes cedieron parte de los premios. "Gracias a algunos chicos que nos lo cedieron. Por ejemplo, Manuel", sentenció.