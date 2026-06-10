El fuerte mensaje de Danelik tras la salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano

Brian Sarmiento fue nuevamente eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada después de su regreso al programa de Telefe en la instancia de repechaje. Danelik publicó un fuerte mensaje en las redes sociales tras la salida del ex Banfield.

Antes de irse de la casa, Brian Sarmiento se dirigió a sus compañeros con emotivas palabras tras su segunda experiencia en el juego y en un tono conciliador con el grupo.

Mientras que desde las redes sociales, Danelik reaccionó con todo tras la salida de Brian Sarmiento y lo respaldó ante las críticas y marcó que es "lo mejor que esté afuera".

"Bueno quiero decirles que ahora si Brian está tranquilo, realmente es mejor que esté afuera, porque hiciera lo que hiciera iba a estar mal, son muy antishow y moralistas de cartón", lanzó Danelik desde su cuenta en X.

image Danelik habló de la salida de Brian Sarmiento.

Y agregó dirigiéndose a quienes apoyaron a Brian Sarmiento en el reality: "Y le voy a hacer saber todo el apoyo que le dieron, las veces que estuvieron de su lado y lo que nos divertimos con sus ocurrencias! Gracias a todos los que lo apoyan".

Cuando compartieron sus días en Gran Hermano, Danelik y Brian Sarmiento vivieron un apasionado romance que luego continuó los días que él estuvo en el exterior y ya se reencontraron.