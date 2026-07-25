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25 de julio de 2026
Piden ayuda.

La campaña de las víctimas de la concesionaria V-lion para encontrar al prófugo: "Tu información puede ser..."

Los damnificados por las presuntas estafas difundieron un comunicado para intentar localizar al principal acusado de la causa, cuyo paradero es desconocido.

El principal acusado sigue prófugo.

El principal acusado sigue prófugo.

Mientras la Justicia mantiene detenidos al exjefe de ventas y al exgerente de la concesionaria V-Lion de Temperley, las víctimas de las presuntas estafas iniciaron una campaña pública para intentar localizar a Hernán Velardo, señalado por la fiscalía como el presunto líder de la organización investigada y actualmente prófugo.

"Se solicita la colaboración de toda la comunidad para ayudar a localizar a Hernán Daniel Velardo, de 37 años, en el marco de una investigación judicial", solicitaron en un comunicado difundido en redes sociales que representa a todos los damnificados

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Además de información que permita dar con el paradero del empresario, sobre quien pesa un pedido de captura vigente, pidieron que cualquier dato sea informado a laUFI 8 de Lomas de Zamora o al 911, y solicitaron compartir la publicación para ampliar su alcance.

"Un simple compartir puede ayudar a que la información llegue a quien pueda aportar datos importantes para la investigación", agregaron.

El comunicado de las v&iacute;ctimas de la concesionaria de V-lion de Temperley.

El comunicado de las víctimas de la concesionaria de V-lion de Temperley.

El principal acusado sigue prófugo

Velardo es considerado por la investigación como el principal responsable de la presunta asociación ilícita que habría cometido decenas de estafas mediante la venta de vehículos que nunca fueron entregados.

Según sostienen las víctimas, el empresario desapareció cuando comenzaron las primeras detenciones y, desde entonces, se desconoce su paradero.

Además, los damnificados expresaron a La Unión su preocupacón por una posible fuga del imputado a Paraguay, país donde solía viajar y podría estar oculto, según manifestaron.

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