Nueva forma de estafa: usan IA para engañar a vecinos de Lomas que buscan a sus perros

Una vecina que sufrió el intento de estafa expuso el caso en redes sociales.

La búsqueda desesperada de una mascota perdida puede convertirse en el escenario perfecto para una estafa . Así lo demuestra el caso de Pamela , una vecina de Villa Fiorito que denunció haber sido víctima de un intento de engaño mediante el uso de inteligencia artificial, una modalidad inédita que ya genera preocupación en Lomas de Zamora .

Tal como pudo saber La Unión , la mujer recibió un mensaje de una persona que afirmaba haber encontrado a Sol, su perra desaparecida. Para convencerla, le envió una fotografía de un animal prácticamente idéntico al suyo, aunque con algunos detalles que despertaron sospechas.

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El supuesto rescatista aseguró que un familiar había encontrado a la perra herida en Fiorito, que luego la había llevado hasta Burzaco y que podía devolvérsela. Sin embargo, antes le pidió dinero para cargar combustible y concretar el traslado.

La mujer comenzó entonces a hacer preguntas para corroborar la historia, pero la reacción del interlocutor terminó por confirmar sus sospechas. Además, notó que la fotografía había sido generada con inteligencia artificial para simular el aspecto de Sol y generar confianza antes de solicitar el dinero.

Sigue la búsqueda de la perra perdida en Fiorito

Mientras tanto, Sol continúa desaparecida, según confirmaron sus dueños a La Unión. La perra escapó de la vivienda familiar ubicada en Villa Fiorito luego de saltar una reja, hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del domicilio.

Desde entonces, su familia recorren distintos barrios, difunden publicaciones en redes sociales y mantienen la esperanza de encontrarla. Al mismo tiempo, decidieron hacer público lo ocurrido para advertir a otros vecinos sobre esta nueva forma de estafa.

Se repite la modalidad de estafa

El caso de Pamela no sería un hecho aislado, ya que en redes sociales aparecieron nuevos testimonios de vecinos de Lomas de Zamora que aseguraron haber sufrido intentos de estafa prácticamente idénticos mientras buscaban a sus mascotas perdidas.

"Atención con este número si buscás a tu mascota y te escribe, es estafa. 116110-2339. Te dice que la tiene, te manda una foto hecha con Inteligencia artíficial y te pide plata. Me pasó ayer", publicó una usuaria de Facebook.

Las capturas de los chats con el intento de estafa.

A ese testimonio se sumó el de otra vecina, quien aseguró haber atravesado una situación similar apenas dos semanas antes. "Sí, tengan cuidado. Hace dos semanas se nos perdió mi perro, e hicieron lo mismo. Editan la foto con IA", advirtió.

Los relatos coinciden en el mismo mecanismo: los delincuentes monitorean publicaciones sobre mascotas extraviadas, se contactan con los dueños asegurando haberlas encontrado, envían imágenes presuntamente generadas o alteradas mediante inteligencia artificial para dar credibilidad a la historia y, finalmente, solicitan dinero con la excusa de cubrir gastos de combustible o traslado.