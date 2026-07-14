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14 de julio de 2026
Lanzamientos.

Presenta su novela "La vida que me parió" sobre su experiencia con tratamientos de fertilidad

Editada por Patio al Sur, Daiana Hilen González lanzó su primera novela a partir de su experiencia personal en su intento de ser madre.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Daiana Hilen González lanzó su primera novela.&nbsp;

Daiana Hilen González lanzó su primera novela. 

“Es una novela autobiográfica a partir de la crisis que estaba atravesando en medio de los tratamientos de fertilidad y las preguntas que me hacía. Se puede cambiar esta crisis por otras y se pueden hacer las mismas preguntas”, le cuenta Daiana Hilen González a La Unión.

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La autora destaca que en el libro se exponen muchos “aspectos silenciados” sobre los tratamientos de fertilidad y que “abre su intimidad” a los lectores en esta publicación.

“Podés contar que vas a al cardiólogo o cualquier especialista de la medicina, pero no se habla de los tratamientos de fertilidad. Es un tema que está silenciado”, apunta.

A partir de las experiencias personales, en el libro entreteje lo biográfico, lo poético y lo simbólico, abordando temáticas como la infancia, la mujer, los padres, el amor y el duelo, entre otras.

Esta experiencia y estos temas fue volcados por la autora en su libro diario sin pensar que iba transformarse en una novela. Los planes cambiaron cuando llegó a un taller de escritura en Patio al Sur que dictaba Pablo Ruocco.

“Iba por la página 100 del libro íntimo y con Pablo lo comenzamos a pulir, todo lo que está en el libro es cierto. Hay un gran trabajo de edición y de diseño, la novela conserva las tachaduras del libro íntimo, con partes escritas arriba y otras escritas en cursiva”, señala.

La presentación de “La vida que me parió” será el sábado a las 20 en Tucumán 142, Ezieza, con entrada libre y gratuita. Pablo Ruocco y Agustina Piacentini acompañarán a la autora.

La autora y su primer novela

Daiana Hilen González es psicoanalista y escritora. Trabaja en consultorios externos del Hospital Santamarina de Esteban Echeverría y en forma particular. También es docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Desde muy joven, escribe poemas y reflexiones que fueron publicados en revistas literarias. “La vida que me parió” es su primera novela.

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