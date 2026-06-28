Se viene una nueva edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil

La Feria del Libro Infantil y Juvenil regresa en su 34.ª edición que se desarrollará entre el 11 de julio y el 2 de agosto en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), ubicado en la zona de Figueroa Alcorta y Pueyrredón, con entrada libre y gratuita.

Organizada por la Fundación El Libro, la muestra contará con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y más de 70 stands, lo que permitirá duplicar el espacio disponible para actividades destinadas a niños, niñas y adolescentes.

Según informó la organización, entre el 13 y el 17 de julio el acceso estará destinado especialmente a visitas escolares con inscripción previa, mientras que el público general podrá recorrer la feria durante todo el período previsto.

image Viene la Feria del Libro Infantil y Juvenil.

El presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, destacó que el traslado al Centro de Convenciones permitirá ampliar la cantidad de expositores, libros y actividades, y señaló que la iniciativa busca fortalecer la promoción de la lectura desde edades tempranas. Además, recordó que durante la última Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se registró un fuerte crecimiento en las visitas escolares, una tendencia que esperan repetir en esta edición.

La inauguración oficial se realizará el 17 de julio a las 17. También están previstas actividades profesionales, entre ellas el Encuentro de Profesionales del Libro Infantil, el 22 de julio, y las 34.ª Jornadas para Docentes y Mediadores de Lectura, programadas para el 23 y 24 de julio.

Como parte de la agenda, el 31 de julio se entregarán los Premios Pregonero, reconocimiento que distingue desde 1990 a quienes contribuyen a la difusión de la literatura infantil y juvenil argentina desde distintos ámbitos culturales y educativos.