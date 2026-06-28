Un emprendimiento de Banfield participó de un encuentro internacional sobre vida saludable

Luna de Bardana , el emprendimiento de una vecina de Banfield que elabora productos naturales para el cuidado del cuerpo , dio un nuevo paso en su camino de crecimiento al participar de un encuentro internacional con un experto en vida saludable .

"Todo empezó cuando quise cambiar mi propia forma de cuidar mi cuerpo y me puse a investigar sobre los ingredientes presentes en los productos de uso diario y sobre todo aquello que ponemos en nuestra piel . Ese interés me llevó a realizar distintos cursos de cosmética natural con profesionales matriculados, donde aprendí a formular desde una mirada responsable, consciente y respetuosa con la piel y con la naturaleza ", expresó Ailén, creadora del proyecto.

Lo que nació como una búsqueda personal fue evolucionando hasta convertirse en una propuesta para transformar ese conocimiento en una herramienta al servicio de los demás. "Al principio elaboraba productos solamente para mí porque quería que mi rutina de higiene y cuidado estuviera compuesta por fórmulas simples con ingredientes de origen natural cuidadosamente seleccionados y sin componentes innecesarios. Después de varios meses usándolos, familiares y amigos comenzaron a probarlos, y ahí entendí que quizás muchas otras personas también estaban buscando una alternativa más natural para su cuidado diario así que decidí transformar esa búsqueda personal en un emprendimiento", relató la vecina que sigue capacitándose, investigando y eligiendo insumos de calidad provenientes de los mismos espacios de formación.

El nombre del emprendimiento también tiene una historia especial. "La primera preparación que hice en un taller de plantas medicinales fue una crema elaborada con bardana. Desde ese momento, esa planta apareció una y otra vez en mi camino, en los cursos, en los libros y en mis estudios de cosmética natural. Y la luna siempre ocupó un lugar muy importante en mi vida ya que desde chica me sentí profundamente conectada con sus ciclos, la forma en que acompaña los ritmos de la naturaleza y con todo lo que representa: los tiempos, la transformación, la calma y el renacer", destacó Ailén.

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Hoy elabora de forma artesanal shampoos y acondicionadores sólidos, sales de baño botánicas, mascarillas faciales, jabones y otros productos naturales que buscan acompañar el bienestar cotidiano. "Mi deseo es que cada producto invite a regalarse unos minutos de pausa, a transformar una rutina en un pequeño ritual y a recordar que el autocuidado también puede ser un acto de amor propio. Cada fórmula nace después de muchas horas de estudio, pruebas y dedicación con la intención de crear productos honestos, respetuosos y hechos con el mismo cariño con el que comenzaron: cuidándome a mí, para después poder cuidar a otros", remarcó.

Así fue el encuentro internacional del emprendimiento de Banfield

Como representante de Luna de Bardana, la vecina de Banfield formó parte de un encuentro internacional con Jorge Darek, experto y referente en vida saludable.

"Conocí a Jorge a través de Instagram hace aproximadamente un año y medio. Desde entonces sigo su contenido porque comparte una mirada muy genuina sobre la vida saludable: alimentación real, movimiento, bienestar y también recetas de cosmética natural. Para mí fue una gran inspiración en este camino porque hoy no siempre es fácil encontrar contenido que hable de salud y hábitos conscientes desde un lugar equilibrado, sin caer en extremos", destacó Ailén.

Darek vive en Bali, Indonesia, y hace unos meses anunció que iba a recorrer distintos países de Latinoamérica para encontrarse con la comunidad que lo sigue. "El encuentro en Argentina fue en El Rosedal, donde corrimos 5 kilómetros y después compartimos un espacio para conversar, hacer preguntas e intercambiar experiencias. Lo que más me sorprendió fue la cercanía con la que se tomó el tiempo de escuchar a cada persona y cuando llegó mi turno le conté que parte de la inspiración para crear Luna de Bardana había nacido gracias a todo lo que aprendí siguiendo su contenido y quise regalarle las sales botánicas relajantes que fue el primer producto de la marca como una forma de agradecimiento", contó la emprendedora.

En el encuentro hablaron sobre cosmética natural, intercambiaron conocimientos y compartieron un desayuno en grupo. Para Ailén fueron momentos muy significativos. "Pude agradecer en persona a alguien que, de alguna manera, me impulsó a animarme a empezar este proyecto. Creo que todos necesitamos referentes que nos inspiren y ese día entendí que lo más lindo de inspirar a alguien es que esa persona después pueda transformar esa inspiración en un proyecto propio que inspire a otros. Me gusta pensar que Luna de Bardana también puede generar eso en alguien más", afirmó.