miércoles 24 de junio de 2026
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23 de junio de 2026
Eterno.

Homenaje al médico Carlos Fayanás: un grupo de vecinas colocó una placa en el consultorio de Banfield

El homenaje recuerda la trayectoria y el compromiso del reconocido obstetra de Banfield, Carlos Fayanás, quien murió en 2020 por Coronavirus.

El homenaje recuerda la trayectoria y el compromiso del reconocido obstetra banfileño, Carlos Fayanás.

El homenaje recuerda la trayectoria y el compromiso del reconocido obstetra banfileño, Carlos Fayanás.

El homenaje recuerda la trayectoria y el compromiso del reconocido obstetra banfileño, Carlos Fayanás.

El homenaje recuerda la trayectoria y el compromiso del reconocido obstetra banfileño, Carlos Fayanás.

A casi seis años de su fallecimiento, el recuerdo del médico obstetra Carlos Fayanás continúa vigente. Un grupo de seis vecinas colocaron una placa conmemorativa en su honor, en la puerta de su consultorio de Banfield, ubicado en Darragueira y Azara.

Mimi, Natalia, Sil, Viviana y Sibila quisieron de esta forma agradecer la dedicación de un profesional que acompaño a muchas familias en uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de sus hijos.

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La placa incluye el molde de las manos del doctor, que una madre le pidió para tener el recuerdo de quien sostuvo por primera vez a su hijo y unas palabras que el propio Fayanás compartió en Facebook: "Estoy profundamente emocionado y agradecido a todas aquellas pacientes que me demuestran su cariño. ¿Saben cuál es el secreto de ser como soy? Es muy simple. Amo lo que hago, tomé con mucha vocación y responsabilidad la profesión y, aunque ustedes no lo crean, cada nacimiento lo siento como si fuera el primero. Me pone muy feliz compartir con los padres el advenimiento de una personita que llena de amor nuestros corazones". Y agrega: "Es más, en la próxima vida, si me dejan, haría lo mismo y las elegiría a todas ustedes como pacientes nuevamente".

Concluye con una frase que resume el sentimiento de quienes lo recuerdan: "En eterno agradecimiento al Dr. Carlos Nicolás Fayanás, quien estará siempre en nuestros corazones". El médico falleció en octubre de 2020, luego de permanecer cinco semanas internado tras contraer Covid-19.

Placa Carlos Fayanas

El grupo de Facebook en homenaje a Carlos Fayanás

Su memoria continúa presente en la comunidad a través del grupo de Facebook en su honor llamado "Homenaje al Dr. Carlos Fayanás", creado en 2012, donde pacientes comparten sus anécdotas. Entre los testimonios aparece el de Nuncia, quien recordó que su nieta nació gracias al doctor y aseguró que cada vez que pasan por el bajo nivel que lleva su nombre, que conectan el Este con el Oeste de Banfield lo hacen "siempre hablando de su gran bondad ".

Laura escribió: "Como no amarlo, era un sol y las suyas fueron las primeras manos que tocaron a nuestros hijos". Por su parte, Lilian contó que trabajó en el mismo hospital "fue enfermera y paciente de él. Mi hijo llevo su nombre... siempre lo recordamos con mucho cariño".

La publicación reúne cientos de mensajes similares de madres, padres y abuelas que destacan su calidez humana, su capacidad de contención y el compromiso que demostraba con cada paciente.

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