Banfield: se divorció, se quedó con la casa y deberá pagarle una renta mensual a su ex

Polémico fallo en los Tribunales de Lomas de Zamora por un caso en Banfield.

Una vecina de Banfield fue condenada a pagar una renta mensual a su exmarido, quien la había demandado por haberse quedado viviendo con sus hijos en la casa que pertenecía a ambos.

El conflicto empezó con el divorcio de la pareja. Tras la separación, ella permaneció en la vivienda de Banfield junto a los hijos en común. Era un inmueble ganancial. Al ser utilizado exclusivamente por la mujer, su ex la demandó y exigió una compensación económica.

El hombre pedía que ella le pagara el equivalente al 50% del alquiler que podría obtenerse por esa vivienda. La mujer se opuso: sostuvo que esa era la casa familiar, que vivía con los hijos en común y que esa cuestión debía resolverse dentro de la liquidación de los bienes del matrimonio. El caso fue a juicio.

La Justicia de Lomas le dio la razón a él Tribunales de Lomas de Zamora. Una pericia estableció que en marzo de 2024 la propiedad tenía un valor de mercado de 395 millones de pesos y que un valor de alquiler mensual estaría fijado en $1.382.500. La Justicia de Lomas de Zamora reconoció que el exmarido tenía derecho a cobrar el 50% de ese valor por mes, desde diciembre de 2021.

La mujer apeló el fallo, pero la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Lomas desestimó su planteo. Los jueces entendieron que una vez disuelto el matrimonio y la sociedad conyugal, ambos tienen derechos sobre el bien, y si uno lo utiliza exclusivamente e impide que el otro lo disfrute, puede corresponder una compensación económica. En consecuencia, la Cámara confirmó que la mujer debía pagarle a su ex un canon mensual equivalente a la mitad del valor de alquiler, con efecto retroactivo.

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