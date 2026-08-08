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8 de agosto de 2026
Carrera.

Por qué Jorge Messi fue clave para que hoy Lionel Messi sea el mejor del mundo

Jorge Messi y Celia Cuccittini acompañaron a Lionel desde Rosario y afrontaron dificultades económicas y una separación familiar para impulsar su carrera.

Jorge Messi siempre acompañó a Lionel Messi.

Jorge Messi siempre acompañó a Lionel Messi.

Ellos se conocieron en el barrio Las Heras, de Rosario, y se casaron en 1978. Juntos tuvieron cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. Por entonces, Jorge trabajaba en una empresa metalúrgica, mientras Celia también realizaba distintas tareas para contribuir a la economía familiar. La vida de los Messi estaba lejos de los lujos.

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El fútbol comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante cuando Lionel se incorporó a las categorías infantiles y luego a Newell’s Old Boys. Su talento se destacó rápidamente, pero también apareció un desafío que impactaría de lleno en la economía familiar: el tratamiento hormonal que necesitaba para afrontar un problema relacionado con su crecimiento.

El viaje a España que cambió todo

En 2000, cuando Lionel tenía 13 años, Barcelona mostró interés por incorporarlo. El viaje a España abrió una posibilidad extraordinaria, aunque también significó dejar atrás Rosario y afrontar una adaptación compleja.

La familia acompañó inicialmente el proyecto, pero con el tiempo tomó una decisión difícil. Jorge permaneció en Barcelona junto a Lionel para que pudiera continuar con su formación, mientras Celia regresó a Rosario con Rodrigo, Matías y María Sol.

La separación familiar se convirtió así en parte del camino hacia el éxito del futbolista. Jorge quedó cerca de su hijo durante una etapa clave de su formación y posteriormente asumió tareas relacionadas con su representación y sus asuntos profesionales.

Celia, en tanto, mantuvo el vínculo cotidiano con el resto de la familia desde Rosario. Con el paso de los años, aquella apuesta permitió que Lionel Messi llegara al primer equipo del Barcelona y comenzara una trayectoria que lo llevaría a convertirse en una figura mundial.

La historia de Jorge Messi y Celia Cuccittini quedó así estrechamente ligada a los primeros años de Lionel: trabajo, dificultades económicas, distancia familiar y una decisión tomada cuando el futbolista todavía era un adolescente y su futuro estaba lejos de estar asegurado.

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