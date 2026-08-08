Ensamble Sur cumple 10 años de música e inclusión: una historia que nació en las aulas

La historia de Ensamble Sur comenzó con una idea: que la música pudiera convertirse en un espacio de expresión, aprendizaje y una oportunidad laboral inclusiva. Diez años después, aquel proyecto inicial se transformó en un grupo consolidado en Lomas de Zamora que recorre escenarios con un repertorio de música popular argentina y latinoamericana.

El origen se remonta a la Escuela de Educación Especial N° 506 "María Angelica Rovai" de Lanús, ubicada en Perón 2438, donde la profesora Nora Siderakis presentó el proyecto “Del aula a los escenarios. Una propuesta laboral inclusiva”. Con el acompañamiento de la directora de la institución, Alicia Ledwab , la iniciativa comenzó a tomar forma.

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En ese momento, la escuela ya contaba con un coro creado por el profesor Pablo Roberto . A partir de esa experiencia surgió la idea de sumar instrumentos y construir una nueva propuesta: " formar un grupo de música popular inclusivo, que no es un coro, no es una orquesta, no son instrumentistas solistas, ni acompañados por músicos, sino que es un Ensamble vocal instrumental que reversiona temas del repertorio popular argentino y latinoamericano", explicó Siderakis.

Durante cuatro años funcionó como Ensamble de la Escuela 506. En 2016, tras egresar de la institución, sus integrantes decidieron continuar juntos y nació formalmente el Ensamble Sur , con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Municipio de Lomas de Zamora.

Tiene un repertorio que combina folklore argentino y latinoamericano, con arreglos propios.

Ensamble sur es una construcción colectiva

Si tuvieran que definirlo en una sola palabra varios integrantes coinciden en el concepto urdimbre, y las palabras "valores, alegría, evolución, estudio y superación". "Se mantiene intacto el compromiso, la alegría, el deseo de ser parte de esa urdimbre en la cual todas y todos somos partícipes necesarios para tejer el arte que nos representa, el sonido que cuenta la historia que queremos narrar, la esencia del proyecto en cuanto a la accesibilidad, la inclusión y la propuesta laboral", subrayaron.

Sebastián Oblitas, guitarrista y arreglador, recordó que la pandemia fue "complicada para todos, pero pudimos seguir ensayando, trabajar en temas nuevos y sostener el proyecto". Y nombró como otro momento de transformación el recambio de Nora Siderakis y Hugo Romero por los nuevos directores, Carlos y Walter Molinero ya que implica un proceso de adaptación mutua.

Ensamble Sur surgió en la Escuela de Educación Especial N° 506 de Lanús.

Integrantes actuales del Ensamble Sur

El grupo continúa recorriendo distintos escenarios con un repertorio que combina folklore argentino y latinoamericano, tango, canción y baladas, con arreglos propios y una identidad basada en la creación colectiva. "Está caracterizado por tener un sonido versátil que nos permite realizar varias obras musicales", definieron.

Actualmente, el Ensamble Sur está integrado por Lautaro Aurilio (voz y accesorios), Jackeline Gatti (voz y accesorios), Alejandro Mansilla (bajo y voz), Gabriel Mansilla (acordeón), Gastón Maza (percusión, sikus y voz), Sebastián Oblitas (guitarra y arreglos), Federico Romero (guitarra y voz), Bernardo Romano (percusión) y los profesores Carlos y Walter Molinero en guitarras, charango, quena, coordinación y dirección desde 2026.

"El Ensamble Sur siempre sale a darlo todo. Cada integrante siempre está atento a cubrir a aquel o aquello que sea necesario, el haber aprendido a trabajar en equipo, esa confianza que se genera es parte de la identidad del grupo y de sus logros", sintetizó Jaqui.

Festejo por los 10 años en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora

El ensamble Sur realizará un concierto el sábado a las 21 en el Teatro Municipal, ubicado en Castro 262 en homenaje a su décimo aniversario. Fede, una de las voces del grupo, afirma que tienen un público excepcional, al que siempre se suma gente nueva, "la respuesta del público fue variando a lo largo de estos diez años, pero siempre sorprende lo que puede generar cada show", contó el integrante del grupo.

Los nuevos directores comentaron que el objetivo es "la intención de difundir el trabajo que con mucha dedicación, compromiso y estudio realiza el Ensamble Sur semana a semana".