Tomás Grigera, el pionero que ayudó a forjar la historia de Lomas

Grigera nació en Buenos Aires en 1753, aunque la historia de su familia había comenzado varias décadas antes. Su padre, Bernardo Grigera, oriundo de Aguilar de Campos, España, había llegado al Río de la Plata y se estableció cerca de la vivienda del capitán Juan de Zamora, sobre la entonces calle San Juan Bautista. Allí contrajo matrimonio con Clara Romero de Velasco, criolla e hija del juez José Romero.

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Ya adulto, Tomás se casó con Margarita Casavalle, con quien formó una familia de doce hijos. Vivieron en una quinta ubicada en el sector oeste de la ciudad, mientras él desarrollaba su actividad como agricultor, disciplina que dominaba gracias a los conocimientos adquiridos durante sus estudios. Ese prestigio llevó al Cabildo a designarlo en 1807 como Tasador Público de Quintas y Chacras.

Su mayor aporte llegó con la publicación del Manual de Agricultura, una obra en la que explicaba cómo obtener el mejor rendimiento de la tierra a lo largo de todo el año. Grigera aplicó esas técnicas en su propia chacra, situada en el área que hoy comprende el centro de Lomas de Zamora, entre las actuales calles Hipólito Yrigoyen, Alvear, Boedo y Pereyra Lucena. El Gobierno impulsó la difusión del libro, que se convirtió en una herramienta fundamental para que numerosos productores incorporaran nuevas formas de trabajo.

El apoyo de Tomás Grigera a Cornelio Saavedra fue clave para la independencia en 1816.

El alcance de la obra fue amplio. Agricultores de granjas, chacras y campos ubicados entre Magdalena y San Isidro recurrieron a sus enseñanzas. Además, Tomás era propietario de una chacra y de dos fracciones de terreno, cada una con mil varas de frente, que habían sido cedidas gratuitamente por los generales Viamonte y Rondeau, amigos suyos.

Su trayectoria también incluyó una participación activa en la política. Fue uno de los dirigentes del motín del 5 y 6 de abril de 1811, episodio que fortaleció la posición de Cornelio Saavedra frente al sector identificado con el morenismo. Esa actuación, sin embargo, tuvo consecuencias: tras la Revolución del 11 de septiembre de 1812 recibió amenazas de muerte, situación que con el paso del tiempo lo llevó a alejarse de la actividad política.

Tomás Grigera falleció en 1829, pero la influencia de su familia continuó marcando el destino de Lomas de Zamora. Años después, don Victorio Grigera donó parte de sus tierras para crear la actual plaza central de la ciudad, donde hoy se levantan la Catedral, la Escuela Nº 1 y el edificio municipal. Como reconocimiento a ese legado, el principal paseo público lomense lleva el nombre de Grigera. ¡Hasta la semana que viene, amigos!