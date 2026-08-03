Son de Lomas de Zamora y los detuvieron por robar y provocar daños en un hotel

Un grupo de personas oriundas de Lomas de Zamora fueron detenidas en la localidad de Villa María , en la provincia de Córdoba , luego de robar objetos y provocar daños en un hotel donde se habían hospedado.

Todo ocurrió en el Hotel República, ubicado en pleno centro de Villa María. El conserje constató varios faltantes en las habitaciones de un grupo de huéspedes que se habían retirado momentos antes.

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Según trascendió, se habían robado un pie de cama, un secador de cabello y un espejo . Además, se registraron algunos daños en las habitaciones . Inmediatamente, el empleado llamó a la Policía para denunciar lo sucedido.

Los agentes policiales organizaron rápidamente un operativo cerrojo para interceptar y detener a los sospechosos del robo. Finalmente los ubicaron a bordo de un Ford Ka color rojo y un Peugeot 208 negro.

Los huéspedes eran de Lomas

Detuvieron a varias personas de Lomas de Zamora y Tigre.

En los vehículos había un joven de 24 años, dos de 26, otros dos de 30, uno de 32 y uno 38 años. Eran oriundos de los partidos de Lomas de Zamora y Tigre, según precisaron fuentes policiales.

Todos los sujetos fueron esposados y trasladados a la sede judicial local. En el caso tomó intervención la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N°3, que les inició una causa por el delito de “robo en flagrancia”.

Los detenidos quedaron alojados en los calabozos de la Alcaidía policial de barrio San Justo, hasta resolver su situación procesal. Sus vehículos fueron incautados por la Policía.