Con charlas y recorridas, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ayuda a los jóvenes a elegir su futuro

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) sigue fortaleciendo los vínculos con las escuelas secundarias y acompañando a los jóvenes en sus procesos de orientación vocacional .

En el marco del proyecto "La UNLZ un lugar para vos", durante el primer cuatrimestre de este año recibieron en el campus a más de 1.300 alumnos que formaron parte de jornadas especialmente diseñadas para acompañar sus procesos de elección académica y construcción de proyectos de vida. Las visitas contaron también con la participación de docentes, directivos y equipos de orientación escolar.

De vanguardia. Lomas de Zamora: junto a la UNLZ, crean un espacio de análisis y evaluación de políticas públicas

Más de 30 escuelas de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lanús, Ezeiza, Florencio Varela, Cañuelas, La Matanza y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participaron de una charla de orientación vocacional destinada a promover la reflexión sobre sus intereses, expectativas y proyectos futuros.

También recorrieron las cinco facultades de la UNLZ para conocer de primera mano la oferta académica, los espacios de estudio y las distintas actividades que forman parte de la vida universitaria.

Más de 30 escuelas tuvieron charlas de orientación vocacional.

Impulsada por el Departamento de Orientación Vocacional de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la iniciativa busca generar puentes entre los distintos niveles educativos y acercar la universidad pública a las nuevas generaciones para que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional.

"La experiencia fue ampliamente valorada por estudiantes y docentes, quienes manifestaron su satisfacción por la posibilidad de conocer la universidad y vivir, por un día, la experiencia de ser parte de la comunidad universitaria", destacaron desde el Departamento de Orientación Vocacional.

Otra gran actuación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en La Rural

La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ presentó cuatro ejemplares de Bovino Criollo Patagónico en la nueva edición de la Exposición Rural de Palermo. Por tercer año consecutivo, La Yoli (vaca Criolla Patagónica) fue galardonada como Campeona Hembra y primer puesto en la categoría vaca

Mientras que Estrellita obtuvo el primer puesto de la categoría vaquillona; Joni logró el primer puesto en la categoría Toro Mayor; y Toribio, el segundo puesto en la categoría Toro Menor. Estos logros son el resultado del trabajo conjunto de estudiantes, docentes e investigadores en el marco del Programa de Recuperación, Conservación y Caracterización del Bovino Criollo Patagónico que la Facultad lleva adelante desde hace 30 años.