La Biblioteca Central de la UNLZ cumplió 26 años

La Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) celebra 26 años de trayectoria consolidándose como uno de los espacios más importantes de la vida académica y cultural de la institución. Desde su creación, acompañó a generaciones de estudiantes, docentes e investigadores y se transformó en mucho más que un lugar para consultar libros.

El proyecto comenzó a tomar forma en julio de 2000 con el objetivo de crear un ámbito común para toda la comunidad universitaria. Con el paso de los años se incorporaron las colecciones de las distintas facultades, dando origen al Fondo Bibliográfico General, que hoy reúne miles de libros, revistas especializadas y materiales de consulta.

A la par del crecimiento de la Universidad, la biblioteca amplió sus servicios con colecciones digitales, bases de datos académicas, repositorios institucionales y herramientas de apoyo para la investigación, la producción científica y los procesos de acreditación de carreras. Sin embargo, su actividad trascendió siempre el ámbito bibliográfico.

En sus instalaciones se desarrollaron presentaciones de libros, obras de teatro, exposiciones, talleres de orientación vocacional, charlas, colaciones de grado y posgrado, además de importantes encuentros académicos e institucionales.

Entre los eventos más destacados figura el acto de entrega del Doctorado Honoris Causa a Estela de Carlotto, así como congresos y jornadas de alcance nacional e internacional. También fue sede de una edición de Media Party University, el encuentro impulsado por Media Party junto a la Universidad Austral, dedicado a promover la innovación en los medios de comunicación, el periodismo y el uso responsable de las nuevas tecnologías.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Universidad Nacional de Lomas de Zamora (@unlzoficial) A 26 años de su creación, la Biblioteca Central de la UNLZ se consolida como un espacio clave para el estudio, la investigación y la vida universitaria.

La Biblioteca Central obtuvo importantes reconocimientos

En 2020 fue distinguida entre las mejores bibliotecas universitarias de América Latina. Dos años más tarde, el mural realizado por el artista Martín Ron con motivo del cincuentenario de la UNLZ fue elegido como el más votado de Iberoamérica y el segundo mejor mural del mundo por la comunidad de Street Art Cities, convirtiéndose además en un nuevo símbolo del campus universitario.

A 26 años de su creación, la Biblioteca Central continúa siendo un punto de encuentro para la comunidad educativa, donde conviven el estudio, la investigación, la cultura y la innovación, reafirmando "el compromiso de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora con una educación pública, gratuita y de calidad", destacaron desde la institución. En el marco del aniversario, la UNLZ compartió un recorrido por algunos de los hitos que marcaron la historia de la biblioteca. "En este carrusel te invitamos a recorrer algunos de los momentos que marcaron su crecimiento y la convirtieron en mucho más que un espacio para consultar libros", expresaron desde la Universidad.